Una visita que defraudó

Aprovechando que el pasado domingo el acceso al recinto era gratis, una ciudadana, Lucía Pérez, envía un escrito a esta sección dando cuenta de la negativa impresión que le causó la visita. «Hace dos años que no lo visitaba. No me gusta atacar las cosas de mi ciudad, pero pienso que hay que denunciar el estado lamentable en que se encuentra La Concepción: Caminos destrozados, árboles sin podar, falta de riego, algún letrero ostentoso, en contraste con los indicativos de plantas sin reponer, un mercadillo de ropa y bisutería que no pega. Estanques sucios, hojarasca sin retirar.

Un invernadero eternamente en proyecto... Hace poco vi en los medios un conflicto de competencias entre políticos y funcionarios, no sé si se debe a esto, a falta de personal o a carencia de medios». Y añade: «Ahí está este jardín, con una cantidad de especies enorme, un ambiente único, que cuando estaba bien cuidado nos transportaba a selvas de ensueño. Da gusto leer en las guías turísticas que es el mejor jardín de Europa. Pero ya viajamos y en las pantallas también podemos conocer jardines de Europa que son maravillosos y cuidadísimos aunque no tienen nuestro clima».

Agrega que «también es conveniente tener en cuenta lo que cuesta mantener nuestros jardines, ahora que están en puertas el jardín del Benítez y monte Gibralfaro», por lo que pide a los políticos «que se pongan las pilas y que no echen la culpa al público, que el domingo lo visitaba en masa, al reclamo de que era gratis y había mercadillo. Fui con mi familia al abrirlo, y aunque había kilométricas colas de coches para entrar, el jardín Botánico estaba ya deteriorado y el histórico no se veía». El estado de abandono del jardín botánico-histórico La Concepción, considerado el primer jardín subtropical de Europa por el valor de sus ejemplares centenarios y únicos, y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1943, fue denunciado hace poco más un año por la jefa de las biólogas del recinto. A raíz de la denuncia, el Ayuntamiento anunció medidas para corregir esa situación. Una veintena de árboles singulares por ser centenarios y por su porte se perdieron en la finca desde 2013 presumiblemente por falta de mantenimiento.

Basuras junto al contenedor.

Basuras sin recoger en la isla de reciclaje

En la calle Alemania y Comandante Benítez había desde el viernes y hasta ayer mucha basura sin recoger junto a unos contenedores soterrados allí ubicados, según denuncia un lector, que envía varias fotografías al periódico y se pregunta si hay de nuevo huelga de limpieza. La imagen se repite en otros lugares de la ciudad. La recogida de los contenedores soterrados, tanto de residuos orgánicos, como de envases, papel-cartón y vidrio, no se realiza a diario, como la recogida ordinaria, de ahí que se produzcan esas acumulaciones junto a las llamadas ‘islas de reciclaje’, lo que sin duda no contribuye en nada a dar una buena imagen de esos rincones de la ciudad. En ocasiones, sin embargo, los contenedores soterrados no se encuentran llenos, pero hay quien no se molesta en abrirlos para arrojar en ellos la basura o los residuos y los dejan en el exterior, propiciando que otros hagan lo mismo, lo que también da lugar a esa penosa imagen.