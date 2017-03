De la Torre lamenta «la falta de sentido pragmático» de Granada y Córdoba por no apoyar a Málaga como sede de la Agencia del Medicamento

Francisco de la Torre ha lamentado esta mañana “la falta de sentido pragmático” de Granada y Córdoba por no apoyar a Málaga como sede de la Agencia Europea del Medicamento y haber presentado sus propias candidaturas y ha subrayado que Málaga es la ciudad andaluza que reúne las condiciones exigidas por las instituciones europeas para acoger este organismo cuando abandone Londres a consecuencia del 'Brexit'.

El alcalde malagueño ha manifestado que si Córdoba, Granada o cualquier otra ciudad andaluza hubieran reunido las condiciones para albergar la agencia y Málaga no, él hubiera apoyado a esas otras capitales para que Andalucía hubiera ganado. A renglón seguido, se ha preguntado: “¿Qué ciudad puede competir en esta competición europea? ¿Hay otra que no sea Málaga? No la hay”.

“Si quiero algo para mi ciudad y no lo puedo conseguir porque no reúno las condiciones, me apoyaré en la ciudad de al lado y me beneficio yo y toda Andalucía”, ha manifestado.

A juicio del regidor “ha faltado sentido pragmático” por parte de estas dos ciudades al no apoyar la candidatura de Málaga, aunque ha matizado que esta circunstancia no tiene por qué afectar al clima de colaboración abierto entre las capitales andaluzas.

De la Torre sí ha vuelto a ser muy crítico con la Junta, a la que ha acusado de “falta de liderazgo” en este asunto para presentar una candidatura potente y no sólo argumentar que quería que la Agencia Europea del Medicamento viniera a Andalucía sin apostar por ninguna ciudad en concreto como sí hizo Cataluña con Barcelona. “Debía habernos llamado a los alcaldes para ver este asunto con realismo y ver dónde están las condiciones para ello y luchar”, ha afirmado.

Al alcalde de Málaga no le ha gustado que la Consejería de Salud respondiera ayer a su crítica a la Junta por falta de apoyo a la candidatura malagueña instándole a defender los intereses de Málaga ante el Gobierno de la nación. De la Torre se ha mostrado sorprendido por esta petición de explicaciones de la Administración regional y ha recordado los treinta años de “silencio clamoroso” de la Junta respecto a Málaga cuando se ha tratado de albergar organismos europeos.

Francisco de la Torre, que aún no da por pérdidas las opciones de que la ciudad albergue la Agencia Europea del Medicamento a pesar de que la apuesta del Gobierno es Barcelona, ha manifestado que la Junta aún puede apoyar a Málaga, “pero no lo va a decir porque puede ser pecado” que la Junta se posicione a favor de Málaga.