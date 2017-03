Torralbo:«ninguno le llega al alcalde a la altura de la babucha»

Estaban las tres ediles de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, la portavoz en la Casona; Rosa Galindo, la portavoz en la Diputación;e Isabel Jiménez, en su grupo hablando del devenir de la política municipal y de su posicionamiento cuando salió, cómo no, la polémica de la sucesión del alcalde Francisco de la Torre por el presidente del partido y de la Diputación, Elías Bendodo.

Por partes. Aquí se suman varias coincidencias en el tiempo. El político de ‘retirada’, que si no ha sido muy rasputín despierta simpatías por conocer de antemano que no se tendrá que batallar con él en el futuro;porque consiguieron del regidor ‘in extremis’ que su concejal separatista, el ahora edil no adscrito Juanjo Espinosa, no les arrebatara finalmente la oficina que antes ocupaba en Málaga Ahora, y porque las formas que mantiene el De la Torre con ellas les gusta. Algo tan antiguo como la cortesía, fíjense. Así que sin pensarlo dos veces afirmaban casi al unísono:«Ninguno de los suyos le llega a la altura de la babucha al alcalde», que dicho así por parte de la oposición más de izquierdas, y sin anestesia, obliga a repreguntar por aquello de que pudiera ser un abultado lapsus. Convendrán que no es común. Pero, si no quedaba claro, Torralbo insistía:«De la Torre tiene más capacidad que todos juntos».

Por si fuera poco, la semana pasada le echaban la culpa de la «nula disposición» a negociar las cuentas municipales al concejal de Economía y portavoz popular, Carlos Conde, cargando contra el teniente coronel y librando al general en mando de la andanada. Llamativo.

En este envite sí salía bien parado, sin embargo, Bendodo, del que decían que había mostrado «talante negociador» en la Diputación, donde Málaga Ahora se abstuvo en la aprobación de las cuentas tras la inclusión de un aumento del 600% en las políticas a favor de las mujeres maltratadas. Conde, que se supone llegó a portavoz por ser dialogante, bebe las hieles de figurar como el inevitable ‘poli malo’ por exigencias del guión. Imposible mantener así la aureola de santurrón.

Yaunque el alcalde se encuentre en las antípodas de sus políticas, Torralbo afirma que al menos se cree lo que hace y se lo toma en serio. La cuasi primavera hace estragos en la Casona. Fluye el amor.

Manuel Díaz Millán. Una plaza para un trabajador de la EMT

Pasa en los plenos que las mociones institucionales, es decir las iniciativas sobre las que están de acuerdo todos los grupos y la elevan de forma conjunta para su aprobación, suelen acabar, sin pena ni gloria, en el cajón de los asuntos que no trascienden, más que nada porque apenas ocupan espacio en la sesión. Yeso ocurrió en el pasado pleno con el homenaje al trabajador de la EMT Manuel Díaz Millán, que sufrió un trágico accidente mientras trabajaba en las cocheras de El Palo cuando se produjo un movimiento de un autobús contra otro que acabó con la vida de Díaz, que los estaba reparando. Esto ocurría el 13 de abril de 1977 y desde entonces ni sus compañeros ni los vecinos de El Palo se han olvidado de él, por lo que se aprobó que la plaza de las antiguas cocheras en Juan Sebastián El Cano pase a denominarse plaza Manuel Díaz Millán en reconocimiento a su trabajo, el mismo que ejecutaba cuando falleció.