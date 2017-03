El indigente que rajó el cuello a otro dice que se peleó con él por un cigarro

Una pelea por un cigarrillo. Ese fue el motivo que provocó la pelea en la que un indigente, presuntamente, acabó rajando el cuello a otro con el cristal de una botella. Así lo aseguró tras su detención el presunto autor de los hechos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital, que acabó ordenando su ingreso en prisión como investigado por un supuesto delito de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves, cuando el arrestado, al parecer, hizo la zancadilla a la víctima, la tiró al suelo y se subió encima suya con la intención de agredirle. Presuntamente, rompió una litrona contra el suelo y habría utilizado un cristal de la botella para rajarle el cuello a la otra persona.

Así se recoge en la investigación policial y lo afirmaron varios vecinos consultados por este periódico, aunque la versión que el sospechoso dio en el citado juzgado de instrucción, en el que fue puesto a disposición judicial el día después de los hechos, es bien diferente. El arrestado, que fue detenido cuando estaba sentado junto a la víctima, declaró que se había peleado con la otra persona propinándose puñetazos por una disputa que había comenzado por un cigarrillo.

El padre que intervino en la agresión visita a la víctima

Eduardo, el conductor de la EMT que redujo cuando llevaba a sus hijos al colegio al indigente que estaba agrediendo a otro con un cristal de una botella en el cuello, ha visitado ya a la víctima de los hechos en el hospital. Según indicó a SUR, el herido le dio las gracias por su intervención el día de los hechos: «Me reconoció cuando entré por la puerta, me dio la mano y las gracias por lo que hice». Emocionado, este improvisado héroe insistió en la ilusión que le hizo ver el pasado sábado por primera vez al indigente que había sido atacado. «No hablamos mucho por la herida que tiene en el cuello. Ayer, antes de marcharme a unos cursos que tengo que hacer para mi trabajo, volví a verle y está mejor. Así me he quedado más tranquilo», apunto.