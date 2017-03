De la Torre pide a Rajoy que lleve a Málaga como plan 'b' para acoger la Agencia del Medicamento

Francisco de la Torre no pierde la esperanza de que Málaga pueda acoger la Agencia Europea del Medicamento después de que el Congreso de los Diputados y el Gobierno de España hayan manifestado su apoyo a Barcelona. El alcalde de Málaga ha anunciado esta mañana que enviará una carta al presidente del Gobierno en la que le pide que España lleve a la capital de la Costa del Sol como plan 'b' a la Ciudad Condal si en las negociaciones previas se observa que Barcelona, en su competencia con otras ciudades europeas (Dublín, Viena o Milán), no tiene opciones de albergar este organismo europeo cuando abandone Londres con motivo del 'Brexit'.

De la Torre ha afirmado que “como español” su objetivo es que España acoja esta agencia y ha añadido que si se ve que no es seguro el triunfo español por parte de Barcelon “se lleve una candidatura alternativa” como la de Málaga, que reúne las condiciones en materia de conexiones de transportes y de servicios (entre los que citó los colegios internacionales) para albergar la Agencia Europea del Medicamento.

“Como español quiero que esté en España, pero si la opción elegida y señalada por el Congreso y el Gobierno se viera que no es viable, no deje de llevar la candidatura del sur de España”, ha dicho el alcalde que le pedirá a Rajoy en la misiva.

El alcalde de Málaga se ha mostrado muy crítico con el papel jugado por la Junta de Andalucía, a la que le ha reprochado que no haya hablado para apoyar a Malaga. “¿Por qué la Generalitat de Cataluña sí habla y nuestra Junta no? ¿Es porque Málaga es la candidata con más posibilidades? No hay otra ciudad en Andalucía que pueda pujar y competir con posibilidades de ganar”, ha sostenido el regidor.

“Históricamente cada vez que ha habido una oportunidad para nuestra ciudad en esta materia (albergar una agencia europea), el olvido de nuestra comunidad ha sido clamoroso”, ha añadido el regidor.

Francisco de la Torre también ha lanzado una pulla a las ciudades de Granada y Córdoba que optaban a albergar dicha agencia y que forman parte, junto a Málaga y Sevilla, del eje de ciudades andaluzas que en los últimos meses han abierto un camino de colaboración. En este punto, el alcalde malagueño ha dicho que en ese eje se han alcanzado acuerdos para captar turistas de larga distancia pero no para captar agencias europeas “allí donde puede ser captable y no empeñarse allí donde es imposible; y ni en Granada, ni en Córdoba ni en Sevilla era posible”.

Además, ha lamentado, sin mencionarla, que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, no se haya posicionar en apoyar las opciones de Málaga. “Ella sabrá por qué”, ha concluido.