El romance local de Unidos Podemos

Los amores no tienen por qué ser eternos. Ni las querencias. Pero hay noviazgos fugaces que se quedan en ligue veraniego, y eso es lo que les pasó a Málaga Ahora y al edil no adscrito, que se ha erigido representante de Podemos en la Casona, Juanjo Espinosa. Las finanzas, los desencuentros y los gastos en chorizo, salchichón y compresas terminaron de romper un cariño que nunca, por lo que ahora se ve, fue lo suficientemente estable como para aguantar un mandato municipal.

Pero en estas cosas de las parejas pasa como con los taxis, que si uno está libre, nunca se sabe...Yahí que andaba el edil podemita, solo y compungido sin oficina donde sentar sus posaderas, errante por los pasillos, y encontró la ‘comuna’ de IU-Málaga para la Gente, donde suelen ser bastante hospitalarios con propios y extraños, con contrarios y disidentes, y donde ya acogieran cuando vivió el exilio socialista a Carlos Hernández Pezzi, y acabaron haciéndole un huequito, no físico, pero sí político a Espinosa, cuyo despacho por fin está disponible en la planta baja. Yaunque les separan dos tramos de escalera, los ediles de IU Eduardo Zorrilla y Remedios Ramos le buscan, y al revés. ¡Qué son unos pocos metros cuando están fraguando en lo municipal el romance de Unidos Podemos!

Así que por afinidades políticas y personales se está horneando algo que no era imaginable en el pasado mandato municipal en el que IU hacía todo lo posible por distanciarse del PSOE:que este grupo presente iniciativas conjuntas con un solo grupo al pleno, o en su defecto el concejal independiente, que se ha hecho un curioso logo personal con el círculo de Podemos y dentro ha insertado su nombre en mayúsculas cual sello con el que imprima sus cartas. Desde luego, imaginativo es.

Su Unidos Podemos se gestó en la primera foto con los bomberos y su crisis en el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente, y más tarde se arrimaron aún más con la iniciativa conjunta para pedir la reapertura de la piscina del Puerto de la Torre, imagen incluida, para que conste. Y así como el que no quiere la cosa, o sí la quiere y mucho, han ido uniendo sus destinos casoneros y el mes pasado también presentaron otra iniciativa para luchar contra los recortes en educación y en apoyo al instituto Rosaleda.

Días atrás, la imagen era en el Puerto. Cargos de Podemos nacional como el diputado Alberto Montero y de IUcomo la diputada Eva García Sempere (hermana de la exedil de IUen la Casona en el pasado mandato municipal), Zorrilla, Ramos y Espinosa, junto a los estibadores por el conflicto que mantienen con el Gobierno.

Además, y por si fuera poco, han intensificado los contactos cara a las cuentas de la casa que habitan, los Presupuestos 2017, cuyo pleno extraordinario será hoy, y a punto han estado de presentar las enmiendas de forma conjunta. Ypara sellar todo su amor, las jornadas municipalistas del pasado fin de semana, organizadas por IU, PCE y Málaga para la Gente contaban de nuevo con Alberto Montero y Juanjo Espinosa. De aquí a algo más de dos años en los que se podría consolidar la pareja de cara a la boda electoral puede llover mucho, hasta arreciar tormentas, pero hoy por hoy el noviazgo de cuasi primavera es tangible, aunque los integrantes de Málaga Ahora, que perdieron a uno de los suyos lo vean con recelo, ‘pelusa’ y hasta cierto horror. El romance de Unidos Podemos va viento en popa, tanto que casi van juntos en el mismo barco.

Cómo se sientan. Torralbo organiza el protocolo

Todavía no han superado el episodio de presentación del Festival de Málaga Cine en Español hace dos viernes en el salón de los Espejos. Al parecer, y según cuentan todos, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, mimado hasta la extenuación por el equipo de gobierno, y máxime ahora que hoy les apoya en el pleno de los Presupuestos 2017, ostentaba el lugar de honor ocupando el primer puesto en la sillería, extrañamente seguido por la portavoz socialista Mari Carmen Moreno, con el tercer impropio puesto para el portavoz popular Carlos Conde, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, y por último la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos.

Acoplado ya en su sitio, en la segunda fila, el edil naranja Alejandro Carballo se apercibió, al igual que Moreno, que Torralbo cambiaba todos los cartelitos y ponía ‘adecuadamente’ los puestos asignándole a Conde, el primero;Moreno seguía en el segundo, ella en el tercero, antes que Cassá, y por último Ramos. ACarballo no hizo mucha gracia y le dijo:«¿Por qué tocas las tarjetas?», a lo que ella le contestó:«Porque no estaban bien puestas», a lo que el primero le espetó: «Estarán así por algo». Yahí acabó el corto diálogo, que ha ido desencadenando variados dimes y diretes. Torralbo defiende que ella es el tercer grupo en votos, –aunque no en ediles– y que Cassá va detrás de ella sí o sí; y en Ciudadanos se han decantado por tirar de retranca: «Está buscándose el porvenir en Protocolo por si no cuaja en Podemos».