Toque de atención a las bicis

La mala experiencia de que esa ración de calamares tan esperada no haya llegado a la mesa en el trayecto desde la barra del bar a la terraza, o que la nube del café haya saltado por los aires es lo que ha debido mover a un bar de Huelin a colocar carteles en los que pide a los ciclistas que reduzcan su velocidad al pasar por allí. «Stop ciclista. Reduce velocidad», es la leyenda que figura en los letreros colocados en el paseo Antonio Machado, y que nos envía un lector, en un intento de llamar la atención a los ciclistas que de forma habitual circulan por aquella acera para que aminoren la marcha.

Y es que eso de que el uso de la bicicleta es muy saludable está muy bien, pero habría que preguntárselo también a los que han sufrido algún percance debido a la imprudencia de algunos ciclistas que van embalados por las aceras como si fueran pistas de carrera, sin tener en cuenta que se trata de zonas habilitadas para los peatones. Porque a veces da miedo ver cómo van algunos ciclistas por las aceras, muy pegados a los edificios, sin pensar que en cualquier momento pueden salir de esos portales personas a las que irremediablemente causarán lesiones que en muchos casos son de consideración por el violento impacto que acarrea que te atropelle una bicicleta.

En este sentido, la ordenanza del Ayuntamiento de Málaga es clara, pues establece que «las bicicletas deberán circular con carácter preferente por el carril bici o itinerarios señalizados para su uso», e indica expresamente que en tales itinerarios «salvo señalización en contra, la velocidad máxima permitida será de 30 km/h». Pero es que para el caso que comentamos, se indica que «las bicicletas no podrán circular por las aceras, andenes y paseos al ser consideradas estas como zonas peatonales, conforme al Art. 121.5 del Reglamento general de Circulación, excepto cuando circulen a una velocidad inferior a 10 Km./h, y se den las circunstancias de que no existan vías exclusivas para su uso; las aceras cuenten con una sección mínima de 3 metros; no existan aglomeraciones; se respeten la preferencia de pasos de viandantes, no acercándose a menos de 1 metro de distancia, y no se encuentre señalizada expresamente la prohibición para hacerlo». Pura teoría.