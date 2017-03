Un avión procedente de Málaga aterriza de emergencia por un problema de presurización

El pasado día 21 de febrero un avión de la compañía Vueling que había despegado de Málaga con destino Barcelona tuvo que efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Alicante por un problema de presurización. El incidente, que se saldó sin heridos ni daños en la aeronave, está siendo investigado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento.

Según el informe preliminar emitido por este organismo, el aparato, que era un Airbus A-320 con 186 personas a bordo, dio tres avisos casi simultáneos de un problema de presurización cuando estaba a un nivel de vuelo FL300 (9.150 metros de altura).Tras un intento no satisfactorio de reseteo del sistema afectado, la tripulación decidió continuar el vuelo limitando la altura al citado nivel. Poco tiempo después saltó una nueva alerta y, tras declarar 'mayday', el avión inició un descenso de emergencia hasta situarse por debajo del nivel FL100 (3.050 metros de altura). El uso de las mascarillas de oxígeno no fue necesario, pero dadas las circunstancias, se decidió desviar el vuelo al aeropuerto de Alicante, donde aterrizó sin incidentes a las 20.08 horas. La aeronave no sufrió daños y todas las personas a bordo desembarcaron con normalidad, sin que fuera necesaria ninguna atención médica.