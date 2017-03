«Ha sido como una película de terror, solo quería evitar que le matara»

Eduardo no olvidará fácilmente la situación a la que hizo frente ayer. Cuando se fijó en los dos indigentes que charlaban en la Avenida de Andalucía «sabía que algo iba a pasar». Su intuición no le falló, al igual que su coraje, que le empujó a no dudar ni un segundo y a dejar a sus hijos con otros padres para lanzarse a salvar la vida de una persona.

noticia relacionada Un padre que llevaba a sus hijos a clase reduce a un indigente que le rajó el cuello a otro

Uno de los indigentes, presuntamente, tiró al otro al suelo y comenzó a clavarle un cristal en el cuello. «Era como una película de terror, solo quería evitar que le matara», señala Eduardo, quien asegura que nunca olvidará la cara del agresor: «Estaba como ido, no tenía ninguna expresión, ningún sentimiento».

Explica que «todo fue muy rápido». «Conseguí apartarlo de encima del otro y se sentó al lado con las manos atrás, como para que le esposara, tendría que pensar que yo era policía», apunta Eduardo.

Los agentes de verdad le felicitaron por lo que había hecho. «Fue cuando me derrumbé y empecé a llorar, ahí fui consciente de lo que había ocurrido», señala. Con la voz entrecortada, emocionado, recuerda lo que su hijo de cuatro años llevaba todo el día diciendo: «Mi papá ha salvado a un hombre».