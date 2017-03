Una de rectificar es de sabios

Los plenos de la ciudad suelen ser un zafarrancho de combate, donde el debate político puede acabar primando sobre algunas necesidades acuciantes. Como contaba esta sección tras el pleno ordinario del pasado mes de febrero, el director del colegio concertado Misioneras Cruzadas, de la Palma-Palmilla, José Miguel Santos, se marchaba apenado agradeciéndole su apoyo a la edil popular Gema del Corral, pero dejando sobre la mesa una dura premisa: «Estamos doblemente discriminados, por ser concertados y por estar en una zona marginal». Esta reflexión surgía de los discursos tan sectarios que tuvo que sufrir de la oposición de izquierdas, porque cuando iba a exponer que no tenía comedor concertado con la Junta y que los niños, algunos de ellos desamparados con sus dos progenitores en la cárcel y con necesidades acuciantes de atención, tanto PSOE, IU-Málaga para la Gente como Málaga Ahora y el edil no adscrito Juanjo Espinosa miraron para otro lado y defendieron la educación pública (y laica) en unos discursos excluyentes que resultaron totalmente impropios de una izquierda que se define a sí mismo ‘diversa’. Ser de la religión que cada uno estime oportuno y educar a los hijos en la misma sin que le discriminen es un claro síntoma de diversidad bien entendida. El equipo de gobierno del PP, que llevaba una moción para defender a la concertada, sólo contó con el apoyo de Ciudadanos, por lo que salió la iniciativa adelante pero con el voto en contra de toda la izquierda.

El grupo socialista no se quedó satisfecho con su actuación porque consideraba que en la melé política, como explica el edil Daniel Pérez, no le habían prestado atención a Santos. Pero ayer, con su compañera Lorena Doña, hicieron lo propio: fueron ‘in situ’ al colegio de las Misioneras Cruzadas, se disculparon ante el director por no haberle respondido a sus peticiones en el pleno, y se ofrecieron a ayudarle.

Tanto Pérez como Doña le dijeron a Santos que iban a estar muy atentos a la petición a la Junta para que concertase el comedor el año que viene, ya que el centro no dispone de este servicio desde hace casi una década. El director, satisfecho con el encuentro, explicaba que tienen todos los requerimientos, ya que el 80% del alumnado tiene un informe de servicios sociales de que está en riesgo de exclusión social, y subrayaba que cualquier escolar que estuviese en estas condiciones en un colegio público lo tendría subvencionado al 100%. «Vivimos una brecha social muy grande y no puede haber además una brecha educativa; damos un servicio social y educativo que quiere ser de calidad en un contexto de exclusión», explicaba el director de las Misioneras Cruzadas. La edil popular Del Corral, que conocía ayer la visita de los concejales socialistas, se alegraba «enormemente». No hay que dar más vueltas: rectificar es de sabios.

Ciudadanos: El tercer edil no está ni se le espera

Gonzalo Sichar. / SUR

Ni que decir tiene que el concejal y portavoz de la Diputación de Málaga, Gonzalo Sichar, no está ni se le espera en los asuntos importantes de su grupo municipal en la Casona. A principios del curso político decidió asistir a la comisión de Cultura y al Consejo de la Mujer en el Ayuntamiento, y más tarde explicaba que estaba cargado de trabajo para borrarse de un plumazo de las citas. Pero hay imágenes que valen más que mil palabras: una veintena de miembros de Ciudadanos se posicionaban el pasado martes a favor del hotel del Puerto y entre ellos no aparecía Sichar. Dejó su hueco vacío. El susodicho alega que no le invitaron e indica, desmarcándose, que el proyecto necesita de consenso. En el equipo naranja, cuando se les pregunta, silban y miran al techo. Segundo asunto, tras la presentación del libro de Sichar, en el que las ausencias salen a la palestra. Como los matrimonios rotos:ya ni disimulan.