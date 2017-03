Los diputados malagueños callan tras el fiasco sobre la Agencia del Medicamento

El silencio o echar balones fuera. Esa fue la estrategia que ayer siguieron los diputados malagueños cuyos partidos, PP, PSOE y Ciudadanos, apoyaron el pasado miércoles en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso que Barcelona sea la sede de la Agencia Europea del Medicamento en detrimento de la candidatura de Málaga cuando este organismo abandone Londres a consecuencia del ‘Brexit’. Este periódico contactó con quienes fueron cabeza de lista en las últimas elecciones generales en la provincia, la popular Carolina España, el socialista Miguel Ángel Heredia, e Irene Rivera de la formación naranja, pero ninguno quiso entrar a valorar por qué no han defendido en el seno de sus grupos políticos los intereses de la provincia por la que fueron elegidos.

Esta callada por respuesta pone sobre el tapete que los malagueños –aunque no pertenezcan a la comisión en la que se votó la proposición no de ley de apoyo a Barcelona– se han plegado al posicionamiento político impuesto por sus respectivos partidos y no han alzado la voz contra una posición de voto que ha supuesto un jarro de agua fría para las aspiraciones de Málaga.

Segundo revés en el Congreso a las aspiraciones de la capital, la Comisión de Sanidad apoya a la Ciudad Condal

España, cuando fue consultada por SUR, se limitó a decir que este asunto lo coordinaba la dirección provincial del partido; Rivera remitió a que este periódico hablara con Francisco Igea, diputado por Valladolid, lo que evidencia que la malagueña no quiso mojarse sobre este asunto; mientras que Heredia tampoco entró a valorar por qué no se habían defendido los intereses provinciales y echó balones fuera acusando al PP y a Mariano Rajoyde «traicionar» a la capital y al resto de ciudades aspirantes a acoger la Agencia Europea del Medicamento «al señalar directamente a una de ellas sin ningún proceso previo»; además recordó que los socialistas presentaron una enmienda –fue rechazada– a la proposición no de ley en la que se pedía que se trabajara para que la sede viniera a España y luego designar la ubicación.

También se contactó, aunque no respondió a las llamadas, con Alberto Montero, diputado de Unidos Podemos, formación que se abstuvo en la votación de apoyo a Barcelona.

Todo ello en una jornada donde las aspiraciones de Málaga a acoger la Agencia Europea del Medicamento sufrieron un segundo revés ya que la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso volvió a aprobar una proposición no de ley, presentada por Esquerra Republicana de Cataluña, para impulsar la candidatura de la Ciudad Condal. La iniciativa salió adelante con 27 votos a favor (ERC, En Común Podem –la rama catalana de Podemos–, PP, PSOE, Ciudadanos y el Partido Demócrata Catalán), dos en contra –los valencianos de Compromís– y seis abstenciones de Podemos.

«Nos cortan las alas para seguir soñando» MaribelLucena, catedrática de Farmacología, directora científica del Ibima e integrante de la Asociación Malagueña de Ciencias, lamentó ayer que el Congreso de los Diputados haya apostado por Barcelona en detrimento de Málaga para albergar la sede de la Agencia Europea del Medicamento. «Nos cortan las alas para seguir soñando y luchar por traer a Málaga un organismo que nos hubiera dado una gran visibilidad en Europa como ciudad no sólo del turismo sino también de la ciencia, la innovación y la investigación», afirmó en declaraciones a SUR. Lucena sostuvo que Málaga aspiraba con una posición «coherente y fuerte» por su oferta como ciudad y con posibilidades en el ámbito científico, técnico y de la innovación al contar con infraestructuras en estos campos. A su juicio, la instalación de esta agencia europea hubiera supuesto un importante desarrollo económico «a todos los niveles». Además, criticó que se apueste por Barcelona para «apaciguar» los movimientos independentistas.

Luchar hasta el final

Quienes sí se pronunciaron sobre este asunto fueron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Diputación y del PP, Elías Bendodo; ambos coincidieron en que intentarán luchar «hasta el último minuto» para que la ciudad pueda acoger la Agencia del Medicamento.

De la Torre afirmó que «luchará hasta el último minuto» para que la sede de este organismo europeo se ubique en Málaga y advirtió de que «se está muy equivocado» por pensar que el problema de la soberanía catalana se va resolver por gestos como el apoyo del Congreso a la candidatura de Barcelona. «Me siento orgulloso de toda España, incluida Cataluña, y tengo el mejor criterio de Cataluña, pero operaciones de este tipo me parecen insolidarias», criticó el regidor.

Bendodo dijo que se alinea con las posiciones del alcalde e incidió en que «evidentemente tenemos que defender hasta el último minuto los intereses de Málaga, aunque a veces pueda resultar muy difícil como en este proyecto».

Preguntado por el hecho de que su partido en el Congreso de los Diputados respaldó por dos veces la opción de Barcelona, el líder popular malagueño apostilló: «Digo lo que yo opino y estoy a favor de lo que ha dicho el alcalde».