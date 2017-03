De la Torre formaliza con los socios privados de Limasa la prórroga del contrato y la renuncia a los beneficios

La prórroga del contrato de Limasa hasta que se resuelva el futuro modelo de gestión ya había sido abordada en Madrid con los socios privados de la empresa mixta de limpieza (FCC y Urbaser), pero no fue hasta ayer cuando el Ayuntamiento se garantizó formalmente que las compañías no pondrán ningún inconveniente a extender la concesión de forma indefinida, a pesar de que en el contrato actual, que expira el próximo 17 de abril tras 16 años de vigencia, queda estipulado que la prórroga debía plantearse con un año de antelación y por ocho años más.

En una reunión mantenida ayer con directivos de ambas compañías, Francisco de la Torre recibió el aval para formalizar la ampliación de la concesión hasta que entre en funcionamiento el nuevo modelo. ¿Cuánto tiempo será? Es una incógnita, entre otras cosas porque a día de hoy aún no se ha decidido si se opta por la municipalización o por dejar el servicio íntegramente en manos privadas, pero todo apunta a que el procedimiento se comerá al menos lo que queda de 2017. En principio, está previsto que el equipo de gobierno del PP apruebe la prórroga este viernes en la reunión semanal de la Junta de Gobierno Local. Aunque FCC y Urbaser aprovecharon el encuentro para plantearle al alcalde las bondades que, a su juicio, tendría la externalización completa de la limpieza viaria y la recogida de residuos, De la Torre no se salió de su discurso y no descartó ninguna posibilidad.

Por otra parte, los socios también accedieron a que por quinto ejercicio consecutivo no haya reparto de dividendos y, por tanto, renunciar a los cerca de 700.000 euros que en las cuentas de 2016 le corresponden en concepto de beneficios, toda vez que la empresa está obligada por contrato a dar unas ganancias mínimas del 2% (repartido a partes iguales entre Consistorio y los accionistas privados). De lo que no se habló fue de qué pasará con los beneficios de 2017.