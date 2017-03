El dilema de los aparcamientos en El Palo

El cierre de algunos establecimientos emblemáticos en Pedregalejo ha traído a colación el eterno problema de la falta de aparcamientos en Pedregalejo y El Palo. El alcalde de la ciudad ha llegado a plantear que, dada esta tesitura, «a lo mejor hay que hablar con . Ya saben, el estacionamiento regulado por el que hay que pagar a la hora de aparcar el coche. Y es que el edil planteó el lunes que quizás la solución al problema existente pasa por convertir en regulados los actuales estacionamientos junto a los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo para lograr que mejore la afluencia a ambas zonas y así resolver una de las principales demandas de los empresarios que trabajan con los negocios junto a la playa.

Un planteamiento que tiene sus partidarios y sus detractores, y que para Rafael Caparrós, presidente de la asociación de vecinos Zona Popular de El Palo, no ha pasado desapercibido, pues afirma no entender cómo se plantea esa cuestión sin un previo consenso vecinal. «Está claro que hay que buscar una solución, pero siempre y cuando se cuente con la participación de los vecinos», sostiene. Y es que este dirigente vecinal recuerda que su asociación ya presentó un escrito en el reglamento orgánico municipal para que se les tuviera en cuenta en este y en otros asuntos que les afecta a los vecinos del barrio y en particular a los que residen en el paseo marítimo. «Tienen que dar una solución satisfactoria, pero contando con los vecinos. Si dicen de hacer peatonal la calle Banda del Mar, en el paseo marítimo de El Palo, como se ha insinuado en alguna ocasión, se pierden doscientos aparcamientos en esta zona y esto hay que tenerlo en cuenta». En su opinión, Pedregalejo «se ha masificado» y la falta de aparcamientos «está acabando de ahogar a la zona», lo que no quiere que suceda en El Palo.

Las virtudes de la implantación del SARE en la zona tampoco las ve claras, pese a que garantizan mayor rotación en las plazas de estacionamiento. Y es que los fines de semanas, que es cuando se supone que más afluencia de público pueden recibir los restaurantes del paseo marítimo, el aparcamiento regulado solo funciona hasta las dos de la tarde de los sábados, por lo que tampoco tiene sentido si se piensa en facilitar la llegada de clientes.

Todo un dilema por resolver.

Pasaje de Olletas.

Pasaje Olletas: unos naranjos olvidados sin podar

Dice Francisco Abilio Ruiz que «mientras que en la mayoría de la calles malagueñas con naranjos, y debido a esta primavera adelantada, ya huele a azahar, en el pasaje Olletas (sector Fuente Olletas) hay varios árboles a los que no les han recogido los frutos». Algo que según indica «impedirá que este año florezcan, y además se pueden estropear las ramas y el árbol en su conjunto. Por no hablar del estado de la calle, llena de frutas caídas, ya maduras, y reventadas por el paso de los coches».

Se trata de un rincón que se ha debido quedar atrás, porque desde finales del pasado año el Ayuntamiento viene realizando las tareas de poda y recogida de las naranjas de los árboles de nuestras calles.