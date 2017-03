El ‘buen rollito’ entre De la Torre y Juan Cassá

Francisco de la Torre y Juan Cassá, acompañados por el portavoz del PP, Carlos Conde, volvieron a comparecer juntos una vez más durante este mandato para presentar un acuerdo entre el PPy Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga; en este caso uno de gran relevancia ya que se trataba del apoyo de la formación naranja a los presupuestos municipales para 2017 del equipo de gobierno del PPy que saldrán adelante en el pleno extraordinario del próximo lunes, 13 de marzo, con el voto favorable de las dos formaciones de centro-derecha y con el rechazo de los partidos de la oposición de izquierdas. En la comparecencia conjunta, el alcalde de la ciudad y el portavoz del partido naranja escenificaron el ‘buen rollito’ político y personal existente entre ambos y que se ha ido forjando desde que en junio de hace dos años se constituyó la actual corporación y De la Torre continúo en la Alcaldía merced al pacto de investidura suscrito con los ‘naranjitos’.

Un acuerdo de investidura que goza de buen estado de salud –lo que aleja del escenario cualquier tentativa de posible moción de censura al regidor– según se encargaron de destacar ambos dirigentes. De la Torre subrayó que el mejor balance es el apoyo, por segundo año consecutivo, de Ciudadanos a las cuentas municipales (ascienden a 751 millones de euros), mientras que Cassá manifestó que el acuerdo de investidura «se ha cumplido casi en su totalidad». No quedó ahí la buena sintonía entre los dos políticos. El alcalde puso en valor «el sentido de la responsabilidad» de la formación naranja respaldando el proyecto de presupuestos: «Estamos encantados de dejar claro ante la opinión pública que el papel de Ciudadanos en la corporación nos permite, por su sentido de la responsabilidad y capacidad de diálogo de ambos grupos, que podamos tener los presupuestos». Mientras que el portavoz de C’s valoró el trabajo de Conde –la mano derecha del alcalde en la Casona del Parque– como portavoz popular y concejal de Hacienda.

Ante las especulaciones sobre la posible marcha de Francisco de la Torre de la Alcaldía antes de 2019 una vez que ha dicho que no volverá a repetir como candidato del PP en las próximas elecciones municipales, Cassá subrayó que el acuerdo de investidura recoge que el regidor debe estar los cuatro años y que ese punto debe cumplirse, mientras que el alcalde reiteró que además de ese compromiso con la formación naranja está el suyo personal con los malagueños, verbalizado durante la última campaña electoral, de estar los cuatro años al frente de la Casona del Parque.

Ese clima de buena sintonía se evidenció hasta en la valoración del acuerdo sobre los presupuestos. De la Torre y Cassá coincidieron en afirmar que el pacto para apoyar las cuentas transmite una imagen de «estabilidad» institucional en el Ayuntamiento y en la ciudad que favorece que los inversores puedan fijar sus ojos en la capital de la Costa del Sol.

El pacto recoge 73 medidas planteadas por Ciudadanos por valor de 25 millones de euros para inversiones, actuaciones en asuntos medioambientales, de movilidad, de derechos sociales, de accesibilidad, de deporte, turismo y de apoyo a las tradiciones.

El alcalde puso en valor la firma del acuerdo porque es importante transmitir una imagen de ciudad moderna, en vanguardia, estable, con ideas claras sobre su futuro y que trata de que haya espacio para la iniciativa privada. Cassá, por su parte, incidió en que no son los presupuestos de Ciudadanos sino los del equipo de gobierno del PP pero que su partido, dentro del principio de oposición constructiva y responsable, los apoya con el objetivo de darle «estabilidad a la ciudad y al Ayuntamiento». El portavoz de la formación naranja recordó que de las medidas propuestas por su grupo en el presupuesto de 2016, se han cumplido el 91% y que espera superar «este alto listón» en las cuentas del presente año.

Profundizar en políticas de reducción y moderación fiscal; lanzar el mensaje de Málaga como ciudad con un marco estable y seguro para invertir; incrementar el apoyo a las políticas sociales; apostar por el sector turístico; avanzar en el proceso de una Administración más eficiente; incrementar la calidad de vida de los malagueños con proyectos de peatonalización o semipeatonalización de espacios; y apostar por medidas verdes han sido los ejes vertebradores que han marcado el acuerdo cuya escenificación dejó patente que la alianza entre De la Torre y Cassá es fuerte y consistente.

Oposición

Las cuentas saldrán adelante con el voto en contra del grupo del PSOE, que ayer anunció que va a presentar enmiendas por un montante de 20 millones de euros, dinero que detraerán de partidas que consideran prescindibles para destinarlas a sus prioridades en materia de políticas sociales e inversión. Lo hizo la portavoz socialista en la Casona del Parque, María del Carmen Moreno, durante una rueda de prensa junto a los viceportavoces Estefanía Martín Palop y Daniel Pérez, donde denunció que el equipo de gobierno del PP no ha negociado las cuentas nada más que con Ciudadanos y no con el resto de partidos de la oposición de izquierdas.

Moreno justificó el voto negativo de su partido a las cuentas en que el presupuesto no apuesta por la igualdad ni por las políticas contra la violencia de género ya que las partidas en esta materia «bajan y no son más que una política de titulares que no se corresponde con la realidad».

Asimismo, la dirigente socialista consideró que los presupuestos no apuestan por la inversión en los distritos ni por las inversiones que necesita la ciudad y que el equipo de gobierno del PP «derrocha» el dinero de los malagueños aumentando partidas como la de publicidad y propaganda, atenciones protocolarias o la asistencia técnica externa.