El alcalde sorprende y dice ahora que meditará su renuncia dentro de dos años

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sorprendido y ha sembrado la duda hoy al decir que meditará su renuncia a volver a presentarse a la Alcaldía dentro de dos años. De la Torre hace estas declaraciones en pleno debate sobre si debería dejar paso a su sucesor antes de que termine la legislatura.

entrevista publicada en sur el 18 de febrero «¿Ceder la Alcaldía de Málaga antes de las próximas elecciones municipales? No digo que no»

A la pregunta de un periodista sobre si está convencido al cien por cien de no repetir, ha asegurado: "Yo he dicho lo que he dicho, mucha gente me ha dicho que lo vuelva a pensar, que lo medite, y yo lo meditaré". No obstante, dejando más dudas en el aire, acto seguido ha manifestado que por ahora lo que ha venido diciendo sobre su renuncia es lo que va a pasar.

(Seguirá ampliación)