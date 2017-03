De la Torre dice que está abierta la discusión del hotel del puerto y reitera que aportará "un plus" a Málaga

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho este miércoles que el debate y la discusión sobre si debe hacerse o no el futuro hotel del puerto, que se ubicaría en el dique de levante, "está abierta" y ha vuelto a reiterar que el proyecto tiene más ventajas que inconvenientes, ya que "aportará a la ciudad un plus en su oferta hotelera y en su dinamismo económico".

De la Torre ha recordado que ya ha expresado su opinión en relación con este proyecto, que cuenta, entre otros, con la oposición de la Academia Malagueña de Ciencias y de una plataforma ciudadana formada por unos 60 profesionales de distintos ámbitos; y ha vuelto a reiterar que tiene más ventajas que inconvenientes, incidiendo, además, en sus características "de esbeltez".

También el alcalde ha señalado que este futuro espacio "quedará como un nuevo mirador en la ciudad, muy interesante", además de que la perspectiva hacia el mar desde la ciudad "no le veo que se altere, puede ser un elemento referencial si se acierta en el edificio" y ha opinado que lo visto del edificio "no me disgusta: creo que tiene elementos positivos, que puede ser mejorable, pero todo es mejorable en la vida".

"Creo que está estudiado, buscando los condicionantes técnicos de aguantar la fuerza del viento en esa zona, que es mayor, y al mismo tiempo tener unas características estéticas adecuadas", ha señalado, al tiempo que ha añadido que sería "convertirlo en un elemento más de referencia de la estética del 'skyline' de la ciudad, que tiene elementos naturales, de edificios que son algunos históricos, como la Alcazaba o Gibralfaro, pero también el Málaga Palacio u otros edificios de la Alameda de Colón o La Malagueta".

En suma, De la Torre ha dicho que "son cosas algunas positivas y negativas", y "en todo ese balance este edificio está más en los positivos que en los negativos", ha concluido.