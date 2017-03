Carlos Conde: «Los gastos de Fátima Salmón de copas y tabaco en Onda Azul son éticamente reprobables, aunque sean legales»

La comisión de Transparencia se ha celebrado esta mañana deslavazada por importantes ausencias, la de la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, porque se adhería al parón del Día de la Mujer y confirmaba que renunciaba a su sueldo como el resto de las concejalas de su grupo municipal; y la del portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, por estar de baja por enfermedad, lo que obligaba a retirar del orden del día buena parte de los puntos, dejando sólo tres a debate. El protagonismo, sin duda, lo cogía el PSOE, cuyo edil Sergio Brenes preguntaba por los gastos de la anterior gerente en Onda Azul, Fátima Salmón, y el asunto de la no recepción de las cámaras y lentes pese a que la empresa municipal las abonó por adelantado, motivo por el cual la actual gerente Vanessa Martín Alloza, acudía esta mañana a los juzgados en diligencias previas como parte perjudicada para ratificarse en la denuncia, que se efectuó por mandato del consejo de administración.

El portavoz popular y concejal de Economía así como vicepresidente del ente municipal Carlos Conde fue en esta ocasión taxativo a las preguntas de Brenes sobre los gastos de tabaco, alcohol y gran cantidad de taxis que consumió y pagó la anterior gerente de Onda Azul: “Aunque sean legales, como ha explicado Ángel Miranda (el funcionario que actualmente administra las cuentas de la televisión) tengo que decir son gastos éticamente reproblables y que nosotros los reprobamos también”. De esta manera, Conde ponía distancia entre el equipo de gobierno del PP y la anterior gerente de la televisión, Fátima Salmón, máxime ahora que el asunto de las cámaras que nunca llegaron y de las que han aparecido cuatro pliegos diferentes para su adquisición, como subrayó Martín Alloza, está en manos del juzgado número 12 de la capital.

Respecto a por qué no se había personado el Ayuntamiento como acusación particular en la causa, el portavoz popular explicó que por un principio de prudencia, “en la actualidad el Ayuntamiento es parte perjudicada” de que no llegaran las cámaras pese a que se abonaron, pero estimó que si sale a la luz suficiente gravedad, “no lo dude que cambiaremos a acusación particular”.