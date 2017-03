El alcalde plantea la zona azul para mejorar la afluencia a los paseos de Pedregalejo y El Palo

Resolver los problemas de aparcamiento en los paseos marítimos de la zona Este con la implantación de la zona azul. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, planteó ayer la reconversión de los actuales estacionamientos junto a los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo para lograr que mejore la afluencia a ambas zonas y así resolver una de las principales demandas de los empresarios que trabajan junto a la playa.

Tras las reiteradas denuncias de falta de aparcamiento, suciedad y de elevadas tasas municipales que han abocado al cierre a diferentes negocios tradicionales, De la Torre se mostró abierto a dialogar con los empresarios porque «si Málaga sube, ellos no tienen por qué bajar». En referencia a la falta de estacionamientos, dijo que «a lo mejor hay que hablar con mucha claridad del SARE porque en toda esa zona se está desarrollando muy bien».

De la Torre recordó que en aquel litoral estaba previsto desarrollar un plan integral de mejora, pero que quedó paralizado por diferentes cambios en la Junta de Andalucía. «Teníamos previsto actuar en aquella zona, pero la Junta cambió de criterio y ya no atiende obras sino acciones», resumió. «Nos ha sorprendido ese cambio de criterio, pero no vamos a regatear esfuerzos para mejorar los paseos, ya sea por esa vía o por la de Costas», adelantó.

El cierre de negocios tradicionales en la zona, como El Lirio, El Caleño o la histórica Casa Pedro en su día, hacen a De la Torre plantearse si se está haciendo todo bien en aquella costa. «La clave de todo está en una buena relación calidad/precio; si los empresarios son capaces de dar pasos adelante en este aspecto, tienen mucho ganado», vaticinó. No obstante, aseguró que su intención es que las diferentes áreas se reúnan con los empresarios afectados para «ver de qué forma podemos hacer más atractiva la oferta».

Los vecinos defienden los negocios tradicionales porque «dan caché al barrio»

Preguntado por si le preocupaba la pérdida de la hostelería más tradicional en los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo, De la Torre incidió en la necesidad de lograr una oferta de calidad/precio. «Lo que hay que mirar es que las empresas familiares no caigan después de la segunda generación y que mantengan la buena imagen durante décadas. La llave está en que haya una buena oferta», insistió.

La situación actual que se vive en los paseos de la zona Este también preocupa a los dirigentes vecinales de ambas zonas. El presidente de la asociación de vecinos de Pedregalejo, Adolfo García, asegura que ellos defienden la hostelería tradicional porque «es la que da caché al barrio y es la única industria que tenemos». No obstante, reconoce que llevan seis años reclamando al ayuntamiento un plan de actuación especial que nunca termina de llegar. «Ese plan incluye incluye la reordenación de los negocios y de la ocupación de la vía pública, ya que no se pueden consentir los abusos», resume. Tras recordar que en los años 80 y 90 la zona se convirtió «en una jungla», confía en que el Consistorio se ponga manos a la obra para evitar volver atrás.

Por su parte, la presidenta de la asociación de vecinas de El Palo, Mercedes Pírez, cree que los hosteleros llevan algo de razón en sus demandas de mejoras y servicios, aunque insiste en que el principal problema que sufren en su zona es la carretera que atraviesa el paseo. «Sólo sirve para que la gente no esté tranquila en el paseo marítimo. Entre el paso de vehículos y la ocupación excesiva de las terrazas, no hay quien pasee». Para ella también sería importante que los negocios se actualizaran y armonizaran la imagen. «Hay que cuidar el aspecto y que no sólo se vean sombrillas publicitarias por todas las esquinas», sostiene.