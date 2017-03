Ciudadanos activa una campaña en redes de apoyo al hotel del puerto y al proyecto comercial del muelle 4

El portavoz y viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá y Alejandro Carballo, respectivamente, acompañados por el equipo de distritos de la formación han presentado este martes una campaña que, con el hashtag #SíAlHoteldelPuerto, pretende mostrar "el inequívoco respaldo" tanto al proyecto del hotel en el dique de levante como al resto de proyectos comerciales y de ocio que el puerto tiene en cartera.

"Queremos un puerto que sume a su potencia actual en materia de cruceros, mercantil y de ocio un nuevo muelle 4 comercial, el hotel de lujo en este dique, atraques para megayates, el puerto deportivo de San Andrés, el Instituto Oceanográfico ya en obras o una noria fija", ha asegurado Cassá.

Asimismo, el portavoz ha lamentado que Málaga a estas alturas no cuente con un museo marítimo y un acuario como el que se planteó en el entorno del Club de Botes. "Paradójicamente, tenemos cualquier museo menos ésos", ha ironizado.

Cassá ha hecho hincapié en la idea de "seguir completando" la apertura de la ciudad y de su puerto al mar, un proceso que, a su juicio, tiene que ser "imparable". "La operación de los muelles 1 y 2, todo un éxito para Málaga costó décadas acometerla. No me gustaría que esta pesadilla se repitiera", ha manifestado en rueda de prensa.

Frente al modelo del hotel o de los nuevos usos comerciales en el muelle 4, Cassá ha contrapuesto "el de los auditorios y grandes infraestructuras pagadas con dinero público y que, en muchos casos, acaban en fracaso económico o de gestión".

"Ya está bien de proponer infraestructuras costosísimas como el auditorio, con un presupuesto de 120 millones de euros en su construcción y siete anuales en su programación, y que pague el siguiente", ha agregado, al tiempo que se ha preguntado si "¿no hemos aprendido nada de la crisis?".

Por su parte, Carballo, quien ha recordado que Málaga ya tuvo un Museo de Transportes y un auditorio, ha incidido en que "esas obras se soñaron y para los que estuvimos pagando en ambos casos a un gerente de algo que no existía", por lo que ha abogado por seguir "abriendo el puerto a la ciudad y sigamos favoreciendo la dinamización económica, no lastrando a la administración", ha sentenciado.

También Carballo ha precisado que ahora mismo se está dilucidando si el trámite ambiental será o no abreviado y "si no lo es, se puede ir a dos años todo el proceso". "Siempre exigiremos las garantías de la legalidad, de la seriedad con los avales, con el tráfico y en relación con el medio ambiente y a la eficiencia energética, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo especial por no espantar al inversor", ha agregado.

Por último, el grupo municipal de Ciudadanos ha considerado que un hotel de 120 millones de euros como éste "tendrá cientos de empleados o se tendrá que nutrir de productos en su día a día, lo que generará un movimiento indudable". "Ese hotel, en conjunción con otras inversiones en atraques --San Andrés--, amarres para megayates y servicios auxiliares, apuntalará un tipo de turismo de calidad que interesa", ha concluido el edil.