Bomberos y Ayuntamiento de Málaga siguen sin acercar posturas a una semana de la huelga

Ayuntamiento de Málaga y bomberos siguen sin acercar posturas a una semana de que comience la primera huelga indefinida convocada en el Cuerpo. La reunión mantenida este martes únicamente ha servido para constatar lo alejadas que están ambas posiciones y para aumentar el malestar de la plantilla. “Se han reído de nosotros. No puedes sentarte y decir que no tienes capacidad para negociar nada y pedirnos que para empezar a hablar retiremos la convocatoria de huelga”, ha criticado un representante sindical tras el encuentro en el que, por parte municipal, han participado el concejal de Seguridad, Mario Cortés, y el director general de Seguridad y Recursos Humanos, Carlos Gómez-Cambronero. Pese a la petición expresa de que acudieran, no han estado ni el alcalde, Francisco de la Torre, ni el concejal de Personal, Carlos Conde. “Han demostrado que no quieren negociar porque no han aportado nada nuevo”, se quejan los bomberos.

De esta forma, el conflicto laboral abierto a finales de año se mantiene tal cual, con la salvedad de que la plantilla ya no exige la destitución del jefe del Cuerpo (ni siquiera la oposición ha logrado forzar al equipo de gobierno) y ahora se conformaría con que José Cruz quedara apartado de la dirección operativa. Tal y como acordaron en asamblea, la plantilla solicita sobre este asunto una organización del servicio con áreas y funciones independientes para las cuestiones técnicas y operativas, recogiéndose también la convocatoria del paro indefinido las mejoras en el servicio y de las condiciones laborales que llevan años reivindicando.

¿Cuáles son esas reclamaciones? Un reglamento nuevo que actualice el vigente desde 1959, la regularización de la jornada laboral que es de 1.944 horas y la reclasificación profesional del grupo C2 al C1 para tener la categoría de bomberos especialistas como establece la Ley de Emergencia de Andalucía y así equipararse, también económicamente, al resto de profesionales de la región. Mientras tanto, en el Ayuntamiento se mantienen firmes y descartan cualquier cambio para este año una vez que hace apenas un mes se aprobó el nuevo acuerdo de funcionarios válido para este año y pactado con el respaldo de UGT, CSIF y UPLB (Unión de Policía Local y Bomberos), que suman mayoría suficiente para darle validez pese al rechazo de CC OO, el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) y el Sindicato Independiente de Policía (Sip-An).