El autobús de 'Hazte Oír' incluye Málaga en su recorrido

Parte del problema viene por la intoxicación que sufren los niños. Los medios de comunicación no han respetado los horarios infantiles vertiendo en los niños material inapropiado. Debería haber un control por parte de padres y tutores para no confundir a los niños.

LIBERTAD DE EXPRESIÒN NO ES SEÑALAR, HUMILLAR, Y DESPRECIAR POR SER DIFERENTE

NO SE CONFORMAN CON VIVIR A SU MANERA. INTENTAN MANIPULARTE Y QUE HAGAMOS TODO SUS MISMOS IDEALES. PUES ESTÁN LISTOS. VAYANSE A BARRER UN BOSQUE

ESTOS PURITANOS HAN PENSANDO ALGUNA VEZ EN VIVIR SU VIDA COMO LES DE LA REAL GANA Y..............................................................................NOS DEJEN A LOS DEMÁS DE VIVIR COMO NOS PLAZCA??????? SABEN LO QUE ES LA LIBERTAD? NOOOOOOO IPONEN SUS CREENCIAS A LA FUERZA. ME NIEGO A VER CON SUS IDEALES. POR SUERTE ASI PENSAMOS EL 90% DE LA SOCIEDAD

Se debe respetar la libertad de expresión, aunque no nos guste el mensaje del otro. Están en su derecho de poder expresarse libremente.

Una cosa es expresarte libremente y otra es insultar, que es muy diferente, me parece lamentable que se haga apología del odio contra las personas transexuales, eso es lo que hace hazte oír, si eres niño y te sientes niña y viceversa , pues te jodes, porque eso no se puede cambiar.

No percibo que el mensaje del autobús insulte a nadie. Es algo obvio lo que expresa el mensaje. No hace apología de nada. Cada cual que se sienta como quiera sentirse, pero eso no cambia la realidad, que es la que es.