Rubalcaba: «Hay políticos que hablan todo el tiempo y son una auténtica peste»

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha echado mano hoy de términos científicos, en su condición de profesor de Química Orgánica de la Universidad Complutense, y ha asegurado que hay "políticos hiperreactivos, que hablan todo el tiempo y son una auténtica peste".

Pérez Rubalcaba, que no ha hecho declaraciones a los periodistas, ha ofrecido la conferencia "Química y Política" con motivo de la celebración del Día de la Química en la Universidad de Málaga.

"Cuanto más reactivo eres, menos selectivo acabas siendo. La reactividad lleva a una hiperactividad que te lleva a ser poco selectivo", ha explicado.

En este sentido, ha apuntado que "hay políticos hiperactivos que resultan ser poco selectivos y muy poco eficaces, políticos que reaccionan ante todo, que salen todo el día, hablan todo el día y son una auténtica peste, pero existen, y son poco efectivos".

Sin citar nombres propios, ha añadido que "están a las siete de la mañana opinando en una radio, en los pasillos del Congreso siguen opinando, por la tarde están en la presentación de un libro y por la noche, en un programa deportivo, corres el riesgo de oírlos hablar de tal jugada futbolística".

"Como sucede con el cloro, que es poco efectivo y no vale prácticamente para nada, estos políticos sirven poco, son poco efectivos, la gente les escucha poco y les atiende prácticamente nada", ha aseverado.

Ha admitido que actualmente las redes sociales como Twitter "obligan a los políticos a ser permanentemente reactivos", aunque ha insistido en que son "una peste, pero por suerte poco efectivos".

Otro principio químico al que ha aludido es que "semejante disuelve a semejante", lo que "explica que las coaliciones políticas más normales, de semejantes, se lleven a cabo con poca frecuencia".

"En una coalición, uno se come al otro, normalmente el grande al pequeño, pero no tiene por qué ser así. Esto justifica que en política haya muchas más coaliciones de complementarios e incluso alguna de antagónicos", según Pérez Rubalcaba, que cree que esto lleva a la "conclusión de que la política prefiere las emulsiones a las disoluciones".

Ha desvelado que, mientras participaba en los Consejos de Ministros, dibujaba ciclohexanos -un tipo de hidrocarburo-, algo que a él le "tranquilizaba" pero causaba "una enorme inquietud" a los compañeros que se sentaban a su lado.

Cuando salía a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y contemplaba desde allí el hemiciclo, a Pérez Rubalcaba se le "aparecía el sistema periódico".

"Identificaba los gases nobles, que se relacionan con muy poca gente; las tierras raras, que tienen un comportamiento químico singular, o los metales, tan brillantes, dúctiles y equilibrados. No hace falta que haga una asignación de los grupos", ha bromeado.

Sánchez o Díaz

Ya en el turno de preguntas posterior a la conferencia, Pérez Rubalcaba ha demostrado su veteranía al saber lidiar a los periodistas que, sin abandonar la jerga química, le cuestionaban por ejemplo sobre si le parecía Pedro Sánchez "más reactivo" que Susana Díaz.

Para el que fuera líder del PSOE, "lo bueno que tiene ser ex es que nadie te lo puede quitar, eres ex para siempre. Puedes comer, cenar, o hablar con quien quieras, y no tienes por qué dar un titular".

"No sé si lo haré en algún momento, no digo que no lo haga, pero no aquí", ha dicho Rubalcaba sobre su posicionamiento acerca de la situación del PSOE, y ante la insistencia de los periodistas para trasladar las preguntas químicas a la política, ha sentenciado: "A mi edad no pico".