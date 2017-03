Podemos denuncia que el SAS no incluye a pacientes en lista de espera hasta que se quejan del retraso

El portavoz de la Comisión de Salud de Podemos en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Gil, ha denunciado este lunes en rueda de prensa que hay pacientes del SAS que no son incluidos en las listas de espera quirúrgica o diagnóstica hasta que se quejan del retraso que sufren a la hora de ser atendidos. Gil ha dicho que las demoras excesivas provocan que se agraven las enfermedades de los pacientes y que, incluso, en casos extremos, se produzcan muertes. Para evitar esas situaciones, Podemos exige que la Consejería de Salud cambie la forma en que se gestionan las listas de espera, de forma que estas se rijan por criterios clínicos y no administrativos para lograr una mayor humanización

Podemos pide más agilidad en el asunto de las demoras y que se acabe «con el maquillaje y el juego de trileros» en asunto de las listas de espera. «Deben prevalecer siempre los criterios clínicos y decidir quién se opera antes, una vez que se ha cumplido el plazo marcado por el decreto de garantías, en función de la gravedad de cada persona; no se deben aplicar normas que convierten en números a los enfermos», ha afirmado Juan Antonio Gil. El parlamentario ha asegurado que el SAS utiliza sistemas poco transparentes que favorecen que se hagan trampas.

Así ha precisado que hay personas que, al ver que pasa el tiempo y no las llaman, preguntan por su situación y les responden que no están incluidas en la lista de espera, pese a que se les dijo que iban a ser puestas en ella. También se refirió a que se coloca en situación de suspensión temporal a enfermos que están a punto de que se les cumplan el tiempo máximo de garantías que el SAS tiene para operarlos (con lo que el tiempo no avanza y, por tanto, no se incumple el decreto) o que se les sitúa en la lista de espera cuando se les va a hacer el estudio de preanestesia y no desde que un médico prescribió la operación.

A ese respecto, Podemos reclama que la Consejería de Salud sea honesta y ofrezca transparencia y soluciones rigurosas que permitan agilizar los trámites. Asimismo, exige que no se presione a las unidades de gestión clínica para que «hagan ingeniería contable» con las listas de espera. Este asunto se abordará este jueves en una comparecencia del consejero de Salud, Aquilino Alonso.

Subasta de medicamentos

En esa comparecencia Podemos también se referirá a las subastas de medicamentos que lleva a cabo la Junta de Andalucía. Gil ha explicado que su grupo defiende que se modifiquen los criterios que se siguen para esas subastas. Entre otras cuestiones, solicita que se le dé prioridad a laboratorios bien implantados en España y que garanticen en todo momento que no habrá desabastecimiento de fármacos.

Podemos también apuesta por la homogeneidad en la apariencia de los medicamentos y que el Parlamento andaluz presente una ley para que en el Congreso de los Diputados se debata que haya subastas de medicamentos en todas las comunidades autónomas españolas.