Bendodo dice contar con el aval de De la Torre para ser candidato a la Alcaldía de Málaga

Sobre asuntos de la actualidad municipal, Bendodo ha dejado entrever que no ve con buenos ojos la municipalización de Limasa. Ha manifestado que es un asunto complejo y que aún se está debatiendo internamente en el equipo de gobierno del PP la fórmula de gestión más adecuada y ha recordado que en ciudades gobernadas por Podemos –partido que defiende el modelo público de gestión de los servicios básicos- como Cádiz, Barcelona o Madrid no se ha municipalizado el servicio de recogidas de basuras.

Durante una entrevista en el programa ‘Hoy por hoy’ de la Cadena Ser en Málaga, el líder popular no ha dicho claramente que vaya a ser el candidato, pero sí lo ha dejado entrever. Así ha reiterado que está a disposición de su partido y de los militantes para encabezar “lo que ellos consideren”, ha manifestado que no repetirá como presidente de la Diputación –ha incidido en que es partidario de la limitación de mandatos en las administraciones públicas y en 2019 cumplirá ocho años al frente de la institución provincial- y ha afirmado que en estos momentos en su hoja de ruta política no está el dar el salto a la política regional y que puede ayudar políticamente a Juanma Moreno, presidente de los populares andaluces, desde sus responsabilidades en Málaga.

Y la señora que esta en Madrid no la de la Table esa NO



Está claro que lo más rentable en el país es decidir entrar en política. No hay que trabajar, no hay que estudiar, sólo hay que saber tomarse la foto con el adecuado y reirse de sus chistes.

Así funciona este país. Se considera más importante el aval del cacique de la Torre, que el de las urnas

donde hay que votarte , que voy a mandar al niño a que compre un sobre y un sello, que no quiero perde más tiempo.....



ay elias que por fin asomas el plumero.... Primero fué la decisión de salado de dejar el grupo pp por rincón pero no dice por qué, yo si lo se, para intentar sustituirte a ti y tu intentar llegar a la alcaldía, pero no te equivoques tú no eres de la torre, me atrevería a decir que nunca llegarás a ser nuestro alcalde, por lo menos NO con mi voro

La carrera de este señor, es ser el enchufado del partido, arrastrando el san benito de su colega como chófer y bien asalariado. Vamos, un político profesional al estilo de Susana Díaz.

En mi opinión el PP perdería muchísimos votos con esta elección.



creo que el PP no perderá más votos ni con sobres ni comisiones, tesoreros, etc... a la vista esta.

esto es españa y los políticos se han dado cuenta

Si bendodo se presenta a alcade de la ciudad que sepa el PP que perderá la alcaldía... Es más no tendría ni mayoria en la votación como ahora....Los votantes del PP no le queremos como alcalde y en la diputación porque no nos queda más remedio.... #NoBendodoAlcalde