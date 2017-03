Nuevo manto de plantas en el Parque de Málaga

El Parque de Málaga empieza a cubrirse con un nuevo manto de plantas. La reposición se inició hace tres semanas para mejorar los accesos de la Casona del Parque con motivo de la cumbre hispano-francesa y que los líderes francés y español, François Hollande y Mariano Rajoy, pudieran disfrutar, pese al invierno, del mejor jardín subtropical al aire libre de Europa. Cuando se murieron las palmeras centenarias por el picudo rojo, algunos desdeñaron la importancia de estos sublimes ejemplares, pero una de las grandes fotos de la cumbre, sin duda, ha sido ver a los dos mandatarios paseando a ritmo de marcha militar por la bella alineación de palmeras canarias. La mayoría cuenta más de un siglo a sus espaldas, plantadas justo antes de que se iniciara la construcción del Ayuntamiento a principios del pasado siglo. La estampa, que estamos tan acostumbrados a ver, no era los Campos Elíseos, pero el encanto del paseo era indudable. La foto, única.

El Parque lucirá un nuevo manto, 5.200 plantas de reposición sobre todo en aquella zona de parterres donde los ejemplares estaban ya muy envejecidos, sembrando ejemplares con flor como la saxífraga, la alcea, alstroemeria o lirio de los incas, armería, artemisias, áster de Escocia o cielo estrellado, entre una veintena de plantas, todas venidas de Holanda, que pretenden realzar el color del Parque en la primavera que está por llegar, como subrayaba el director de Parques y Jardines, Javier Gutiérrez del Álamo, que está dirigiendo toda la operación. También se tapizarán con arbustos y otras plantas en flor otras zonas usando cinerarias, alhelí, cintas, mirtos o durantas.

En la rosaleda de Pedro Luis Alonso, en la que estaba especialmente afectado el parterre que linda con el ala este de la Casona por el envejecimiento de los ejemplares que no florecían con profusión, se han cambiado un total de 1.700 rosales de una treintena de variedades. Toda esta reposición ha sido con cargo al contrato de mantenimiento de esta zona verde de la ciudad, y tan sólo ha habido que incrementarlo con 2.000 euros para plantas que son nuevas y no de reposición, como informa Gutiérrez del Alamo. Sólo queda esperar a que llegue pronto la primavera, llueva pero con más cariño que hasta ahora, y disfrutemos como merece de este espectáculo de color. Todo no pueden ser grescas en el salón de plenos. Paz y flores.

Contestaciones que no responden

El grupo IU-Málaga para la Gente critica la nueva política del equipo de gobierno del PP a la hora de responder las preguntas que efectúan. Con los textos en la mano, la verdad es que el PP responde, facilita acceso a la información, pero no contesta.

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, pregunta por la tala de árboles que se realizó en Isaac Peral esquino con Leo Delibes, y el alcalde Francisco de la Torre le contesta que, debido al gran número de peticiones de derecho a la información en este mandato, le hace saber del informe de Secretaría General de 2009 por el que este derecho «no puede implicar una lesión de la principio de eficacia administrativa». Le explica que dan por cumplido este derecho con la puesta a disposición de los expedientes que contengan la información solicitada.

En IU subrayan que la escasez de técnicos, sólo uno oficialmente por grupo, impide la tarea de revisar todos los expedientes que necesitan, así que avisan de que el nuevo ‘búsquense la vida’ y la ‘doctrina Cortés’ (no hay que cumplir lo aprobado en pleno), los van guardando en la recámara y cuando gobiernen, guasa incluida, los harán valer.