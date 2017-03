Guadalhorce: un sendero solo para andar

No saben exactamente si es debido a que quieren mantener intacto el paisaje o se trata más bien de problemas presupuestarios, pero el caso es que los vecinos de la urbanización Guadalmar echan en falta mobiliario urbano en el enclave de la desembocadura del Guadalhorce, y más concretamente en el sendero que discurre próximo a la urbanización y cuyo firme fue mejorado últimamente. Desde aquella actuación, las papeleras y los bancos en la zona han desaparecido, y los vecinos descubrieron sorprendidos después el antiguo mobiliario abandonado y oculto tras unas cañas, lo que les indignó. Según indicaron entonces, cuando allanaron el Camino de la Mota quitaron los bancos con la intención de volverlos a colocar, pero no se volvieron a poner y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía les comunicó que no había dinero para acometer esa tarea, por lo que desde entonces el camino está sin mobiliario urbano.

Además de no disponer de bancos para que las personas puedan descansar y disfrutar del entorno, los que pasean por allí no cuentan tampoco con papeleras, por lo que no hay donde depositar los desechos en este rincón de la desembocadura del Guadalhorce que constituye un itinerario muy frecuentado por personas que hacen deporte y por ciclistas, y que recordemos está declarado Paraje Natural y por tanto protegido desde 1989.

Francisco Troyano, presidente de la asociación de vecinos de Guadalmar, confirma que «no hay ningún tipo de mobiliario urbano porque en su día el que había se retiró y no se ha vuelto a reponer». Afirma que el sentimiento que impera entre los vecinos de Guadalmar es que existe «dejadez» hacia aquel enclave por parte de las distintas administraciones con competencia en el lugar. «La falta de mantenimiento hace que el sentimiento de los que vecinos que habitan en las proximidades de este enclave natural sea de desasosiego, pues hay mucha dejadez en muchos sentidos y la gente no se ve suficientemente atendida», dice. Y añade: «Entre esa falta de mantenimiento, la poca limpieza y la presencia de los mosquitos, la zona esté resultando un lugar donde vivir cada vez se hace más incómodo para todos nosotros».

Operario fumiga la zona. / B. S.

Guadalmar: mosquitos también en invierno

Una de las mayores preocupaciones de los vecinos de Guadalmar es la presencia de los mosquitos, presentes también en invierno, algo que no sucedía hasta ahora. Y es que la elevada temperatura alcanzada este invierno unido a la subida del nivel de las aguas en la desembocadura del Guadalhorce parecen haberse aliado para que la presencia de los incómodos insectos esté presente en los hogares también en esta época. «Este verano ha sido insoportable para los vecinos, pero es que vemos con asombro y gran preocupación que en pleno invierno los mosquitos siguen estando presentes en la zona y se introducen en nuestras viviendas, y esto nos mantiene muy preocupados», dice el presidente de la asociación de vecinos de Guadalmar, Francisco Troyano. «El área de Medio Ambiente del Ayuntamiento nos mantiene informado de sus actuaciones, que son periódicas, pero no vemos que sea suficiente porque el problema persiste», asegura. Y apunta que sería necesario un mayor control de la zona, con desbroces periódicos y actuaciones en Arraijanal e intervenciones más intensas sobre alcorques y lugares susceptibles de que aniden en ellos los temidos mosquitos tigres.