La muerte del joven matrimonio que conmocionó a toda Málaga hace 30 años

La muerte de un joven matrimonio cuyos cuerpos sin vida fueron hallados en la bañera de su domicilio en la barriada malagueña de Puerta Blanca en marzo de 1987 fue un suceso que conmovió a aquella barriada y a toda Málaga. Los cuerpos de Domingo, de 25 años, y de Carmen, de 22, esta última embarazada de cinco meses, aparecíeron desnudos en la bañera, semiapoyados el uno con el otro y sin ninguna señal de violencia externa. La noche anterior al hallazgo, la pareja fue vista por última vez en su barrio tomando alguna cerveza. Tras retirarse a su domicilio, se supone que decidieron tomar un baño antes de cenar, ya que posteriormente, cuando sus familiares, alertados por su ausencia, descubrieron los cadáveres, en la casa se encontraron unos bocadillos dispuestos para tomar y el televisor encendido. También, según comentaron entonces algunos vecinos, la ropa de cama la tenían preparada como para ponérsela y dormir.

Nada más conocerse el hallazgo, el grupo de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Málaga se hizo cargo de las investigaciones para tratar de resolver un asunto que sorprendió enormemente a los vecinos de la barriada y que estaba envuelto inicialmente en un gran misterio. Casi desde el primer momento,la policía descartó que pudiera tratarse de un doble crimen o un suicidio al no encontrar indicios de violencia. Descartada esta hipótesis, los agentes comenzaron a investigar acerca de alguna causa fortuita que pudiera haber ocasionado la muerte del joven matrimonio. Entre ellas se encontraba la posibilidad de que los jóvenes hubieran recibido una descarga eléctrica motivada por alguna derivación de las conducciones eléctricas,aunque no había lugar a ello pues, desde un primer momento, no se detectó nada anormal en este aspecto. Quedaba otra posibilidad: que todo obedeciera a un escape de gas. Sin embargo, los vecinos aseguraron que en ningún momento llegaron a oler a gas y, por otra parte, en la primera inspección realizada, no se detectó ningún indicio de escape.

Sin embargo, al día siguiente del descubrimiento de los cadáveres, la policía, acompañada por un técnico de Butano, volvió al domicilio de las víctimas para realizar una prueba que a la postre sería definitiva para esclarecer este caso. Se trataba de averiguar el comportamiento del calentador de gas en las mismas condiciones en que se encontró el matrimonio en la noche de su muerte. Con esta prueba se determinó que en el cuarto de baño se acumulaba monóxido de carbono debido a que la ventana del cuarto de aseo estaba abierta y esta comunicaba con la terraza en donde se encontraba el calentador de gas butano, terraza que en la noche del suceso se encontraba totalmente cerrada impidiendo de esta forma la salida al exterior del carbono producido por la combustión de gas.

La defectuosa instalación del calentador de gas, sin el conducto reglamentario que en estos casos se exige para dar salida a los gases procedentes de la combustión del butano, motivó que el monóxido de carbono fuera penetrando en el cuarto de baño donde se hallaba el matrimonio, que inhaló los gases y pereció. Los investigadores determinaron que el hecho de que la pareja fuera encontrada abrazada o apoyado el uno en el otro podría tener su explicación debido a que, posiblemente, fuera la mujer la primera en desvanecer, momento a partir del cual su marido procedió a cerrar los grifos de la bañera para, a continuación, tratar de socorrer a su esposa. La inmediatez con que el monóxido de carbono actúa sobre el organismo, unido a la dificultad que entraña una reacción rápida ante la inhalación de estos gases hizo que ambos fallecieran sin apenas darse cuenta de lo que realmente les ocurría.

Los estudios de muestras de sangre realizados a los fallecidos determinó la existencia de una importante cantidad de monóxido de carbono, causa que motivó sus muertes.