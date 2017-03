El Ayuntamiento estudia conceder licencias puntuales de terrazas en la calle Císter

El Ayuntamiento no descarta conceder algunas licencias de terraza de forma puntual en las calles Císter y Duque de la Victoria, aunque deberá ser previa petición de los empresarios afectados, que deberán proponer un plan adecuado a las restrictivas condiciones que contempla la actual ordenanza de Vía Pública. Ayer, tras adelantar este periódico que el Consistorio había concedido las cinco primeras licencias en las calles Molina Lario y Santa María, algunos empresarios de las otras calles movieron ficha y entregaron sus propuestas en el registro municipal.

Aunque de momento no se han estudiado dichos expedientes –de hecho, ayer a primera hora la concejala del ramo no tenía constancia de los nuevos documentos–, los negocios de la calle Císter más próximos a la plaza de la Aduana son los que tienen más posibilidades de disponer de esta nueva autorización municipal, aunque todo dependerá de la forma en la que se coloquen las mesas junto a la fachada.

En la calle Duque de la Victoria, por su parte, será bastante más complicado que se acepte alguna propuesta de los empresarios, ya que se trata de una calle muy estrecha, con una amplia parada de taxis y con bastante tráfico al ubicarse allí el hospital Gálvez. La intención de la asociación de hosteleros es que se concedan, al menos, dos nuevas licencias en la calle Santa María –que de momento han sido rechazadas por defectos de forma– y una en la calle Císter.

La concejala de Vía Pública, María del Mar Martín Rojo, volvió ayer a destacar la necesidad de actuar en estas cuatro calles, de las que se venía hablando desde el pasado mes de abril. No obstante, aseguró que en el área «tenemos claro cuál es la actividad económica de la ciudad y que hay que garantizar el equilibrio entre el sector de la hostelería, la convivencia ciudadana y el tránsito peatonal». No obstante, restó importancia a la actuación porque sólo se han reorganizado las terrazas de 25 establecimientos cuando en toda la ciudad hay más de 1.600. «En mis palabras siempre he defendido que es el tejido productivo y el sector privado es el que genera riqueza», dijo.

En este sentido aseguró que todas las concesiones se han realizado tras un estudio de cada caso y siempre atendiendo a criterios técnicos, y no a consecuencia de la presión realizada por los hosteleros. «Hay que premiar y valorar al cumplidor; y en esas calles hay muchos que cumplen. No me siento presionada por nadie porque es importante buscar el equilibrio en toda la ciudad», insistió.

Algunos empresarios se plantean la posibilidad de adquirir mesas más anchas

Las nuevas peticiones se producen después de que el jueves fueran autorizadas cuatro licencias de terraza en la calle Molina Lario y una en la calle Santa María. En todos los casos, el área de Vía Pública sólo ha autorizado la instalación de una única fila de mesas con dos sillas como máximo, con el fin de que la ocupación máxima no exceda en ningún caso el metro de anchura.

En este sentido, algunos empresarios aseguraron ayer que están estudiando la posibilidad de adquirir mesas más anchas –las actuales son de 70 centímetros– y tratar de conseguir que el Ayuntamiento les autorice a poner dos sillas más aunque sin exceder la ocupación de un metro permitido. Aunque eso ya será un segundo paso.