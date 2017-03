Unos menores hallan dos cráneos humanos en un monte junto al Seminario de Málaga

Unos menores que habían salido a pasear por el campo protagonizaron el domingo un macabro hallazgo junto al Seminario. Mientras caminaban por una de sus laderas, encontraron dos cráneos humanos semienterrados. La policía investiga ahora su origen, aunque todo apunta a que serían antiguos. La principal hipótesis que se maneja es que procederían de algunas prácticas relacionadas con la medicina.

Los menores, cuatro amigos de 15 años, estaban dando una vuelta por el monte de las Tres Letras, en Málaga capital. Mientras paseaban por la ladera más próxima al colegio Cardenal Herrera Oria, a unos 400 metros del centro, uno de los adolescentes descubrió unos huesos que asomaban ligeramente del suelo. En un primer momento, según contaría más tarde, pensó que pertenecían a un animal. Pero al fijarse con detenimiento salió de su error. Eran dos cráneos humanos.

El menor avisó a sus amigos, que no daban crédito a lo que habían encontrado, y utilizó su propio móvil para llamar a la policía. «Al ver lo que era, se dijeron entre ellos que no podían tocar nada para no destruir pruebas. Como han visto tantas películas y tanto CSI... », comenta el padre de uno de ellos. Aunque las dos piezas óseas estaban parcialmente enterradas, pudieron observar que una era más pequeña, «como de un niño de corta edad», y la otra más grande, propia de un adulto. «Uno de ellos, muy aficionado a las ciencias, decía que eran restos antiguos porque estaban petrificados. No estaban asustados ni nada. Ha sido la experiencia de su vida», añade el progenitor.

Dos patrullas de la Policía Nacional acudieron al cabo de unos minutos y precintaron el perímetro del lugar donde se había producido el hallazgo, una formación natural que se asemejaba a unos cimientos, según describen. Las primeras pesquisas apuntan, efectivamente, a unos restos antiguos que procederían de algunas prácticas en el ámbito de la medicina.

A mediados de enero, se produjo otro macabro hallazgo en Málaga capital. Unos obreros que estaban derribando un muro del colegio Divina Pastora se toparon con unos restos humanos, lo que les obligó a paralizar los trabajos y avisar a la policía. La investigación concluyó que pertenecían a un antiguo osario del convento de clausura situado junto al centro educativo. Al parecer, había varios rosarios junto a los huesos.