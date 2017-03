La meca malagueña de los videojuegos

Las frases repartidas por las paredes de todo el edificio animan a probar, a innovar, a lanzarse. «Si puedes soñarlo puedes hacerlo, recuerda que todo empezó con un ratón (Walt Disney)». «Mi trabajo es un juego, un juego muy serio (M. C. Escher)». La Escuela Superior de Videojuegos y Arte Digital (EVAD), el mayor centro de Andalucía dedicado en exclusiva a la creación de estos contenidos, acaba de abrir sus puertas en la zona oeste de la capital.

Esta nueva escuela privada, dirigida por los artífices del salón de referencia Gamepolis y del recién creado FreakCon, impartirá inicialmente tres cursos: un máster en diseño y desarrollo de videojuegos, un máster en arte para videojuegos y un curso de experto en realidad virtual. Los dos máster tendrán una duración de 320 horas lectivas (180 prácticas), mientras que el curso durará 144 horas (100 de prácticas). Las clases comenzarán el 13 de marzo y costarán desde 1.820 euros, aunque hasta entonces celebrarán diferentes cursos de presentación y formación gratuitos para dar a conocer la escuela.

LA ESCUELA Localización. Avenida de los Guindos, 25. Cursos. Ofrecerán dos máster y un curso de experto. Las clases comenzarán el 13 de marzo. Plazas. Ya está abierto el periodo de recepción de solicitudes. Los cursos costarán desde 1.820 euros.

El director de la escuela, Javier Ramos, explica que todas las clases serán para grupos reducidos de como máximo ocho personas, ya que la formación es muy personalizada, y adelanta que todos los alumnos «saldrán con un videojuego debajo del brazo». En este sentido avanza que están en conversaciones con diferentes multinacionales para comercializar los futuros juegos y que otra de sus ramas será montar una comercializadora propia para dar salida a los contenidos que consideren de interés. La escuela tiene 600 metros cuadrados y en ella trabajarán 15 profesores.

Ramos explica que la idea de montar una escuela de este tipo surge de la necesidad, ya que en la capital no hay ningún centro formativo especializado. «Yo soy desarrollador, he trabajado en grandes empresas y me he dado cuenta de que no existe una formación reglada y especializada en videojuegos pese a tratarse de un sector con amplios nichos de empleabilidad». En este sentido, considera que se trata de «un ecosistema en crecimiento, ya que es el gran medio del siglo XXI».

Un sector que ha resistido a la crisis en España El sector del videojuego no ha sufrido las consecuencias de la crisis económica. Todo lo contrario. Según los datos que se manejan en el sector, España es el cuarto país europeo en consumo de videojuegos, con un crecimiento medio del 15% anual. Estos datos contrastan con los parámetros de creadores de videojuegos, en donde el país ocupa una posición mucho más discrets. En palabras del director de EVAD, Javier Ramos, «la creación es básica para seguir creciendo y situarnos en cabeza».

Aunque llevan menos de una semana con las puertas abiertas, explican que el curso de experto en realidad virtual ha despertado mucho interés entre los malagueños, ya que se trata de un sistema que vuelve a pegar muy fuerte en la actualidad gracias al desarrollo de diferentes plataformas. En este sentido, en la escuela disponen de un córner en donde se podrán probar y evaluar todos los aparatos desarrollados hasta el momento, como el Playstation VR, el Oculus Rift o las HTC Vive.

Y sobre la plataforma elegida, adelanta que se harán desarrollos para ordenadores, tabletas o teléfonos móviles, que es en donde más está creciendo el sector. «Antes era muy complicado publicar un videojuego, pero ahora se ha democratizado mucho y nos podremos beneficiar porque los procesos son más simples».