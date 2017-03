Esta es la nueva cucaracha que quiere invadir Málaga

Si ve en su casa un bicho similar a una cucaracha pero con un colorido extraño es posible que esté ante la 'Supella longipalpa', una nueva especie de este insecto, que hasta ahora era muy raro de ver por estas latitudes, y que aspira a instalarse en Málaga, como ya ha hecho en ciudades como Madrid y Barcelona. Es habitual en Estados Unidos y se caracteriza por tener unas bandas marrones sobre el caparazón, y de hecho en el sector del control de plagas se la reconoce por esta peculiaridad. También es importante saber que se adapta mejor que el resto de especies a vivir en zonas con poca humedad, como los salones de las viviendas.

Jacinto Díez, responsable de comunicación de Rentokil, una de las principales empresas nacionales de desinsectación, explica que la 'Supella' aún no tiene una presencia destacada en la Costa del Sol porque las otras tres especies mayoritarias (la alemana, la oriental y la americana) son más fuertes y no la dejan que colonice. Es más doméstica que industrial, está a gusto en las casas y compite por el espacio, sobre todo, con la germánica o del café. Según el experto, tiene una capacidad de adaptación "brutal", y vive en lugares con temperaturas más bajas. Aunque su presencia todavía no es significativa, conviene estar atentos por estos hábitos de vida diferentes a las comunes, por lo que podrían aparecen en sitios inesperados. Aunque se esconden mejor, Díez tranquiliza a los afectados y explica que una vez que se localiza un foco el tratamiento sería el mismo, pues responde bien a los biocidas habituales. En este punto, remarca que los programas deben ser continuados, cada 15-20 días, puesto que los insecticidas sólo matan a los adultos y las larvas, pero no los huevos, que tienen un periodo muy rápido de incubación.

Plagas habituales en Málaga y la Costa

La cucaracha más habitual en la provincia es la americana, muy grandes, de color oscuro, con alas y que pueden llegar a volar (aquí se las llama "volantonas"). Vive habitualmente en las alcantarillas, por lo que la clave para su control es que los ayuntamientos hagan un buen mantenimiento de la red de saneamiento.

Como infestaciones peligrosas en la actualidad en esta zona, el experto se refiere a tres: la avispa asiática, que es mucho más grande que la normal, produce graves picaduras y caza abejas, con lo que ello supone para el medio ambiente. El mosquito tigre, de cuya presencia en el entorno del río Guadalhorce dan buena cuenta los vecinos de la zona. Y el escarabajo picudo rojo, inofensivo para los seres humanos pero que sigue atacando las palmeras.