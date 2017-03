Vueling y Air Nostrum celebran una jornada de puertas abiertas para ampliar su plantilla

Muchos nervios, murmullos y toda una mañana de pruebas por delante. Ese era el ambiente que se palpaba ayer en el hotel Sallés Málaga Centro, donde más de 120 candidatos vestidos como auténticos trabajadores de aviación probaron suerte en el proceso de selección de personal para tripulantes de cabina (TCP), que organizó la compañía aérea Vueling en la ciudad. No muy lejos de allí, en el hotel NH Málaga, la situación era parecida: unas 60 personas se presentaban a las mismas pruebas, pero en este caso para la compañía Air Nostrum.

En ambas selecciones, la mayoría de los aspirantes eran jóvenes, que se presentaban por primera vez, pero también hubo candidatos con una larga trayectoria en este tipo de entrevistas, que volvían a intentarlo con la esperanza de que en esta ocasión la suerte estuviera de su lado. Prueba de ello es César Bedoya, un joven que se ha presentado en numerosas ocasiones a pruebas de diferentes compañías. «Me saqué el certificado de tripulante de cabina hace cuatro años, y desde entonces lo he estado intentando, pero es complicado porque se presenta mucha gente», explica este piloto de aviones ultraligeros, que también destaca la necesidad de hacer estas entrevistas de una manera «más personal, que te permita mostrar tus capacidades».

Y es que este proceso de selección tiene varias fases, algunas de ellas en grupo. En primer lugar, al tratarse de una jornada de ‘puertas abiertas’ la compañía hace una presentación en la que se explica la historia de la empresa, que tipo de formación tienen que realizar en caso de ser escogidos, las condiciones contractuales y salariales, y los requisitos, que son varios. «Pedimos que los aspirantes sean mayores de 18 años, que tengan el bachillerato o un ciclo formativo de grado superior finalizado, permiso de trabajo en la UE, buen nivel de castellano e inglés, disponibilidad geográfica y no tener tatuajes ni piercings visibles con el uniforme», afirma Silvia Rego, responsable del departamento de Servicio a bordo y Selección de TCPs de Vueling.

Tras esta primera toma de contacto, se hace el ‘listening’ en inglés y un test psicotécnico, acompañadas de una prueba de medición, algo que no gusta a todos, según cuenta Adriana Ortiz, una de las candidatas, que acudió desde Granada. «Yo mido 1,64, y no sé si me van a descartar por ello, veo un poco excesivo este tema».

Air Nostrum, por su parte, también pide estos requisitos, a los que le añade la importancia de saber nadar. «Pedimos que los aspirantes sepan nadar bien, ya que en circunstancias que lo requieran, el tripulante debe ser una ayuda en lugar de un obstáculo», explica Francisco Romero, del departamento de prensa de Air Nostrum. Sin embargo, en ninguna de estas dos selecciones se pide el ‘Cabin Crew Attestation’ (licencia de tripulante de cabina) como requisito indispensable.

Por último, se realiza una última entrevista personal a los candidatos elegidos, en la que se presta atención a su currículum. Una vez seleccionados, deben hacer el curso oficial de la empresa, donde aprenden las nociones básicas de la compañía.

No es la primera vez que Vueling y Air Nostrum realizan un ‘Open Days’ en Málaga. Ambas empresas ya realizaron jornadas similares el año pasado en la ciudad, y actualmente se encuentran llevando a cabo este tipo de entrevistas en lugares de toda España, como Madrid, Bilbao, Granada, Tenerife, Santiago de Compostela, Barcelona, Sevilla o Zaragoza.