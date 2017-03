CC OO pedirá al Consejo Social que convoque una manifestación en junio si Salud no acepta mejorar la sanidad de Málaga

El sindicato CC OO ha elaborado una propuesta, que presentará al Consejo Social de la Ciudad de Málaga, en la que se reclama una mejora de la sanidad pública malagueña tanto en atención primaria como hospitalaria. Entre las medidas planteadas se incluye la contratación de 2.200 trabajadores durante 2017, 2018 y 2019 para volver a la plantilla que había en 2009 antes de los recortes y la destrucción de empleo; la construcción del nuevo Carlos Haya en los aparcamientos del Civil (con un coste estimado de 130-150 millones de euros); la reconversión del actual Carlos Haya en un hospital comarcal o de pacientes crónicos (o ambas cosas, en función de las necesidades, con un importe de 50 millones de euros) y la realización de un chare en la zona este de la capital (valorado en 30 millones de euros) para atender a una población de unas 80.000 personas).

En caso de que a finales de abril la Consejería de Salud no haya dado una respuesta positiva y fijado un calendario de actuación, CC OO pedirá al Consejo Social de la Ciudad que convoque una manifestación para el mes de junio y determine una serie de movilizaciones. Así lo ha dicho este jueves el secretario general de CC OO en Málaga, Antonio Herrera, que ha comparecido en rueda de prensa con el secretario provincial de Sanidad del sindicato, Rafael González Delgado, para explicar la propuesta. Este ha dejado claro que la iniciativa planteada por CC OO –que es un todo que no se puede dividir– supone un esfuerzo razonable y viable con un importe total de 230 millones de euros, por lo que se espera el compromiso de la Junta de Andalucía. «Si no es así, nos veremos en la calle», ha asegurado el sindicalista.

CC OO ha señalado que hace falta de modo urgente la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar la sanidad pública de Málaga, con la apertura de las plantas cerradas en los hospitales Clínico, Materno y Civil, y la utilización al cien por cien de los nuevos hospitales del Guadalhorce y de la Serranía de Ronda. Entre las prioridades, está la recuperación de empleo, con la creación de 2.200 puestos de trabajo en tres años (750 anuales), lo que supondría un desembolso de 54 millones de euros en el trienio 2017-2019.

En cuanto a la construcción del nuevo Carlos Haya en los aparcamientos del Civil, CC OO ha indicado que, teniendo en consideración que el edificio se levantaría en un espacio de unos 35.000 metros cuadrados, dispondría de entre 700 y 800 camas, una cifra que no permitiría acabar con el déficit de Málaga. Por tanto, harían falta al menos otras 450. Para conseguirlas, la alternativa de Comisiones pasa por reconvertir el actual Carlos Haya en un hospital comarcal o en un hospital de crónicos (o ambas cosas), con la contratación de nuevo personal, unido a la construcción de un chare en la zona este.

Esas tres actuaciones, con un coste total de 230 millones de euros, se harían por fases, en un plazo de seis a ocho años. Tanto Herrera como González Delgado han precisado que la Consejería de Salud debe asumir ya el compromiso de ejecutar esas propuestas, porque la sanidad pública malagueña necesita un impulso para salir de la crisis en que se encuentra sumida. «Si a finales de abril, Salud no ha dado una respuesta positiva, propondremos al Consejo Social de la Ciudad que convoque una manifestación para el mes de junio, que iría unida a otras movilizaciones», ha señalado Antonio Herrera.