Una escalera o rampa mecánica

Viven a escasos metros de lo que es el Centro de la ciudad, pero no lo tienen fácil para llegar a él porque el acceso es complicado, sobre todo para las personas mayores. Tanto es así que se han movilizado y han recogido firmas para pedir al Ayuntamiento que instale unas escaleras/rampas mecánicas, como existen en algunas otras ciudades para salvar fuertes desniveles, como es el caso de Santander, ciudad que suma ya ocho escaleras/rampas mecánicas en varias de sus calles. La iniciativa, espontánea, ha encontrado eco en el barrio, y el lunes los vecinos hicieron entrega en el Registro General del Ayuntamiento de un escrito con varios centenares de firmas recogidas. En el documento se solicita que se estudie la posibilidad de instalar escaleras/rampas mecánicas, «para permitir que la subida sea lo más accesible y menos trabajosa, teniendo en cuenta que gran parte de la vecindad lo necesita por su edad». Y es que según indica Javier, de la Panadería Nuestra Señora de la Victoria, ubicada en la calle San Millán, junto a las escaleras que comunican El Ejido con la calle Dos Aceras, «en este barrio hay muchas personas mayores que se están viendo limitadas porque no pueden acceder al Centro de la ciudad, ya que tienen que ir o bien por las escaleras o por las calles en cuesta, que tienen una pendiente muy pronunciada, por lo que encuentran mucha dificultad».

Según indica, no es solo un problema para las personas de cierta edad, pues señala que la configuración de los actuales accesos también es muy complicado «para gente más joven que lleve un carrito de compra o que se desplace con un cochecito de bebé». «Son muchas limitaciones para las personas que viviendo casi en el mismo centro de Málaga no pueden desplazarse a apenas unos metros más abajo», afirma. Algo que certifica Carmen López, una mujer que llega a la panadería visiblemente fatigada. «Vengo de la farmacia, he tenido que subir por el matorral y vengo muerta, asfixiada», dice esta vecina, que se muestra partidaria de que se instalen las escaleras porque asegura tener muchos problemas para desplazarse. «Deben poner algo, lo mismo por esta zona como por la que da a Capuchinos, porque son muchos escalones, muchas pendientes y muchos años».

Esquina con vegetación.

Diego de Siloé: vegetación salvaje

En la calle Diego de Siloé, junto a la plaza La Paula, también en El Ejido, hay una esquina donde brota la vegetación de manera salvaje. Nada que ver con los Jardines del Músico Manuel del Campo, situado justo enfrente y que es un rincón que tiene su encanto, aunque en ocasiones aparezca con restos de bolsas y envases de quienes no usan las papeleras.

San Millán: pocos bancos y autobuses

La escasez de bancos para sentarse y la ausencia de líneas de autobuses que se adentren en la zona de El Ejido es otra cuestión que plantean los vecinos de la calle San Millán y alrededores. Indican que a diferencia de hace unos años en los que contaban con varias líneas de autobuses, ahora apenas sube una al barrio y el resto lo rodea por Capuchinos y la Victoria.