Vuelven los escombros a Valle-Inclán

La querencia tiene eso, que vuelve uno al sitio donde tiene por costumbre acudir. Y esa debe ser la razón por la que en la parcela que da a la avenida Valle-Inclán, detrás del centro de Salud La Roca, se ha producido un nuevo vertido de escombros, denuncia José Manuel Molina. Según este ciudadano, –que se ha quejado en más de una ocasión de esto mismo, y que cuando los escombros de ese lugar han sido retirados también lo ha comunicado–, que esa parcela «está calificada como zona verde sin ajardinar por el Ayuntamiento de Málaga, y se utiliza para todo menos para lo que está destinada que es zona verde». Y es que dice que «hace 20 años que está sin ajardinar desde que Dª. Celia Villalobos era Alcaldesa y presentamos dos solicitudes, una en el año 1997 y otra en el año 1998 pidiendo al Ayuntamiento que plantaran árboles en esta parcela o que nos los dieran para plantarlos nosotros, pues ni lo uno ni lo otro».

Según indica, la utilidad que se le ha dado por parte del Ayuntamiento a dicha parcela «es dejarla en manos de las multinacionales de la publicidad». «Han colocado nueve grandes vallas publicitarias, sin ninguna consideración ni respeto por las personas que aquí vivimos». Unas vallas que, según manifiesta, «no cumplen la ordenanza municipal, pues superan la altura máxima permitida, una de ellas no cumple con la normativa de conducción eléctrica y cuatro distorsionan la vista del entorno natural del Monte Coronado». «Cuando compramos nuestras viviendas no existía la avenida Valle-Inclán. Entonces, sí se destinó parte del terreno para crear la avenida Valle-Inclán y otra parte a zona verde, ¿por qué solo se ha hecho la carretera, la avenida, y no se ha hecho nada en la zona verde?», se pregunta. Apunta que «ahora esta parcela se utiliza para dejar cubas de escombros que aprovechan para llenarlas hasta arriba, y cuando se llevan las cubas dejan todo tirado por el suelo junto a un centro sanitario, hasta bidones con amianto, según hemos podido ver».

«En junio se celebra en Málaga un Foro de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana dentro del Green Cities, pues por favor si pueden hacer algo que tomen nota y además de la inteligencia recomienden a las personas que están en los despachos tomando decisiones que empleen el sentido común», concluye afirmando este ciudadano.

Operario fumigando. / J. M. M.

Un enclave que se siente abandonado

Los vecinos cuyas viviendas dan a la parcela donde se encuentran los escombros junto a la avenida Valle–Inclán dicen sufrir «contaminación ambiental por gases de escape, sonora por el alto nivel de ruido de los vehículos, lumínica por las farolas de la avenida encendidas toda la noche, del suelo por los venenos que emplean junto a los márgenes de la carretera para eliminar las hierbas», según expone uno de ellos, José Manuel Molina, quien añade que también sufren «contaminación electromagnética por las cinco antenas de telefonía móvil instaladas frente a nuestras viviendas y contaminación visual por la gran cantidad y concentración de vallas publicitarias instaladas en una pequeña zona junto a nuestras viviendas», por lo que pide que las retiren y planten árboles en la zona.