Salud sigue sin crear el grupo de trabajo que analice la necesidad de otro hospital en Málaga

El pasado 23 de enero, el consejero de Salud, Aquilino Alonso, anunció en Málaga que se iba a constituir un grupo de trabajo, con la participación de profesionales, sindicatos, plataformas sanitarias, asociaciones de pacientes, colectivos vecinales, colegios profesionales y, en definitiva, representantes de la sociedad civil malagueña, para debatir y analizar cuál es el mejor modelo para dar respuesta a las necesidades hospitalarias de Málaga. Desde que Alonso hizo esas manifestaciones han pasado más de cinco semanas y la situación sigue igual, sin que se haya citado aún a esos colectivos para la constitución del grupo de trabajo, como confirmaron ayer a este periódico distintas fuentes, que lamentaron «la tranquilidad» con que Salud se está tomando el asunto.

La principal opción que hay sobre la mesa, y que deberá tratarse cuando ese grupo de trabajo se pongan en marcha, es la propuesta hecha por una serie de jefes de servicio y de directores de unidades de gestión clínica del Hospital Regional Carlos Haya para construir un nuevo Carlos Haya en los aparcamientos del Civil. Esa alternativa ha ido ganando peso, pero hace falta que Salud reúna a profesionales y a representantes de diversos colectivos para escuchar su opinión y decidir si la iniciativa del nuevo Carlos Haya en el Civil es la mejor.

«Hasta la fecha, no hemos recibido ninguna llamada de la Consejería de Salud para la creación del grupo de trabajo», aseguró ayer a SUR el secretario provincial de Sanidad de CC OO, Rafael González Delgado. En términos parecidos se expresó el secretario de Organización de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, Juan Miguel Contioso, que dejo claro que a su sindicato todavía no ha llegado la invitación de la consejería para formar parte de ese grupo. «Le hemos dicho a la Delegación Provincial de Salud que esta cuestión no puede retrasarse más y le hemos urgido a que haga ya la convocatoria», recalcó Contioso.

Esperando día y hora

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, también está a la espera de que Salud fije día y hora para la puesta en funcionamiento de ese grupo. Aguardando la cita se encuentra, asimismo, el presidente de la Plataforma por la Calidad de la Sanidad Malagueña (PLACASAMA), Francisco Fernández. «Aquí lo que hace falta es dinero y la voluntad de la consejería de invertirlo para hacer frente de una vez por todas a las carencias sanitarias de la provincia de Málaga», afirmó Fernández.

Otras fuentes indicaron que los cambios habidos en la viceconsejería de Salud y en la gerencia del SAS han retrasado un poco este tema. Tras las dimisiones de Martín Blanco y de José Manuel Aranda fueron nombrados viceconsejera de Salud y gerente del SAS María Isabel Baena y Mariano Martín Patón, respectivamente. Las fuentes añadieron que es probable que la próxima semana se produzca el llamamiento a los colectivos.

Lo que sí ha habido es una reunión del gerente de Carlos Haya con los directores de las unidades de gestión clínicas. En ella se habló de la propuesta de construir el nuevo Carlos Haya en los terrenos libres del Hospital Civil. El acuerdo que se adoptó fue que los directores convocasen a los profesionales de cada unidad para escuchar su punto de vista y, tras saber su opinión, elevar un informe a la gerencia.

Por otro lado, Comisiones Obreras presentará esta mañana las propuestas que llevará al Consejo Social de Málaga en las que se detallan las actuaciones para mejorar la situación de la sanidad malagueña y paliar los problemas asistenciales que padece. Igualmente, esta la tarde, la plataforma sanitaria que lidera el profesor Jonathan Andrades explicará que ha convocado para el 12 de marzo la tercera manifestación en defensa de una sanidad pública y de calidad en Málaga.