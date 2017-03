Málaga para la Gente rechaza que se ceda parte de Arraijanal a la fundación del Málaga

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha reiterado este miércoles el rechazo de su grupo al proyecto para ceder parte de los suelos de Arraijanal al Málaga para la construcción de una academia de fútbol. “Está bien que se haga La Academia, pero no en ese lugar, que debería dedicarse por entero a un parque”, ha señalado Zorrilla, quien ha recordado que, en el caso de las zonas verdes, está permitido destinar un 25% del suelo a equipamientos deportivos pero “siempre que estos sean públicos”. “En este caso, el Ayuntamiento va a ceder 108.000 metros cuadrados de suelo municipal a una fundación privada. Deberíamos hablar de una fundación ‘pantalla’ del jeque dueño del club para hacer viables sus negocios”, ha criticado.

Zorrilla ha señalado que comparte las dudas del equipo de gobierno municipal respecto a los últimos pasos dados por el jeque Al-Thani para colocarse, junto con sus hijos, al frente de la fundación a la que el Consistorio cedería los terrenos en próximas fechas. “El equipo de gobierno no confía del todo en esa fundación. Recientemente hemos conocido que el jeque no pagaba a los jugadores épocas mejores del club y también hay que recordar que no ha cumplido con el proyecto de puerto deportivo en La Bajadilla. Eso demuestra que no se fían de él. El suelo de Arraijanal debería ir destinado al cien por cien a un gran parque”, ha insistido el portavoz de Málaga para la Gente. Igualmente, ha criticado que la ciudad ceda los suelos para La Academia “a coste cero” y ha anunciado que ha preguntado al equipo de gobierno que le informe sobre el valor de estos terrenos reservados para La Academia del Málaga en Arraijanal.