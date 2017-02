La Virreina: Un olivar para una urgencia

N o es agradable para ellos ni para quien en ese momento pase por allí, pero hasta el momento es la única opción que existe. Y es que algunos conductores de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), de las líneas 15 y 17, se ven obligados a dirigirse a unos olivos en la última parada del recorrido de esta línea en la avenida Jane Bowles, en La Virreina, cuando les surge la imperiosa necesidad de orinar dado que no disponen de un servicio para ellos y en los alrededores de esa parada no existen bares próximos. El trayecto de cerca de una hora de la línea 15, que parte desde el Camino de la Térmica hasta La Virreina, hace que cuando tienen la necesidad y no pueden aguantar más, (teniendo en cuenta además el traqueteo propio de los autobuses, agudizado por el mal estado de algunas calles), algunos conductores no les queda más remedio que bajar del vehículo y dirigirse al descampado próximo para aliviar sus necesidades. Una situación que ha sido advertida por algunos ciudadanos y usuarios y que han reconocido algunos conductores consultados, quienes aseguran que han solicitado a la empresa que adopte una solución, y que indican que esta situación también la sufren las conductoras que prestan servicio en esas líneas de autobuses.

Apuntan que la instalación de una cabina de water provisional, como las que se ponen durante la feria, sería una posible solución, porque además de lo mal que lo pasan al tener que recurrir en momentos de urgente necesidad a orinar junto a un olivo, sienten vergüenza al poder ser visto por personas que pasen por una zona que es transitada.

Precisamente la línea 15 es una de las diez líneas incluidas en las medidas adoptadas la semana pasada por la EMT para mejorar su frecuencia y puntualidad, algo que los usuarios agradecerán, pues en ocasiones han expresado sus quejas porque autobuses de distintas líneas, pero con tramos de recorridos comunes, aparecían a la vez, quedando un hueco de tiempo muerto, algo que se pretende corregir con esta medida, que trata de escalonar las llegadas adelantando o atrasando ligeramente algunas líneas para permitir mejorar la frecuencia y puntualidad.

Calle Rocío. Arreglo del petril

Uno de los baches.

El petril que se encontraba roto en la calle Rocío, en la urbanización del mismo nombre, ha sido reparado. La rotura dejaba sin protección un terraplén de una altura considerable, por lo que constituía un peligro para los vehículos que circulan por esa calle. Tras varias semanas roto, fue finalmente reparado días pasados.

Quedan los baches y agujeros

Ahora lo que los vecinos de la urbanización El Rocío reclaman es la reparación de los baches y boquetes existentes en la misma calle Rocío, que es la principal arteria de comunicación de los residentes de esta barriada, y cuyo estado en la parte más baja aseguran que es «pésima, con numerosos baches y un agujero de 25 centímetros».