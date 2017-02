El presupuesto del Ayuntamiento de Málaga sube la inversión con la VPO como gran apuesta

La construcción de vivienda protegida es una competencia de la Junta de Andalucía, que en los últimos años han ejecutado los ayuntamientos, entre ellos el de Málaga. Y la VPOse convierte en la gran apuesta en materia de inversión del equipo de gobierno del PPen la Casona del Parque en el presupuesto municipal para 2017 presentado ayer por el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde.

Las cuentas de este año, que se están terminando de negociar con Ciudadanos para lograr su apoyo cara a la aprobación en un pleno extraordinario antes de que finalice marzo, ascienden a 751,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,8% –20 millones más– respecto al presupuesto de 2016. El capítulo de inversión experimenta un crecimiento del 9,5% hasta alcanzar los 61,5 millones de euros (una cifra lejos de los niveles de 1996, cuando se consignaron 84 millones).

Entre las partidas de inversión más destacadas se encuentran los 7,7 millones de euros para impulsar el inicio o continuar ejecutando 504 viviendas de protección oficial (VPO) en trece promociones; los dos millones para la renovación urbana de las calle Carretería y Álamos –De la Torre no dio más detalles sobre un proyecto que se está consensuando con los vecinos–; un millón de euros para el plan especial del Monte Gibralfaro; 490.000 euros para la renovación del mercado de Salamanca o 300.000 euros para iniciar los estudios de la semipeatonalización de la Alameda Principal.

El Parque del Campamento Benítez contará con 250.000 euros para el inicio de la obras; habrá 240.000 euros para la primera fase de la rehabilitación de la antigua cárcel en la Cruz del Humilladero; se destinará un millón para obras preventivas frente a las inundaciones con mejoras de drenaje y de infraestructuras de saneamiento en la avenida Ortega y Gasset, el polígono industrial Santa Cruz, el arroyo Aceiteros o el saneamiento en Campanillas;y se consignan 100.000 euros para medidas de acondicionamiento acústico en el túnel de la Alcazaba (esta actuación junto a otras como la semipeatonalización de la Alameda o el plan del Monte Gibralfaro son reclamaciones de Ciudadanos, socio de investidura del PP). Las cuentas no prevén cantidades ni para actuaciones en el Guadalmedina, ni para el Astoria ni para el metrobús que el Ayuntamiento propone como alternativa al metro en superficie hasta el Civil.

El gasto social vuelve a ser una prioridad para el Ayuntamiento y aumenta hasta los 82,7 millones de euros, donde se incluye un plan especial de lucha contra la pobreza con tres ejes: un plan de emergencia social dotado con 6,1 millones (con actuaciones en la red municipal de economatos, plan de empleo para familias en grave riesgo de exclusión social, cobertura de necesidades básicas o ayudas al alquiler y la alimentación); un plan de lucha contra la pobreza infantil con 7 millones (programa de lucha contra el fracaso escolar, equipos de tratamiento familiar, talleres de inserción para menores en exclusión o prevención de dependencias); y un plan contra la pobreza energética dotado con un millón.

Avanza la negociación con C’S y la izquierda critica falta de diálogo

El equipo de gobierno del PPultima en estos días la negociación con Ciudadanos, partido con el que tiene un acuerdo de investidura, para que respalde las cuentas de 2017, mientras que los partidos de la izquierda critican la falta de diálogo de los populares sobre el presupuesto. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, afirmó que las negociaciones con Ciudadanos «están muy avanzadas», mientras que el portavoz de la formación naranja declinó hacer ningún tipo de valoración «hasta que se cierre un acuerdo con el equipo de gobierno», según manifestaron fuentes consultadas.

La portavoz del PSOE, María del Carmen Moreno, dijo a SUR que está «molesta» porque en diciembre el PPle pidió sus propuestas para el presupuesto y hasta el momento no ha tenido una respuesta y censuró que no ha habido diálogo. «El año pasado la negociación fue un paripé pero este año no ha llegado ni a paripé», dijo Moreno, quien añadió que «de lo poco que se conoce» es un presupuesto «continuista y evidencia que Málaga está muy al ralentí y frenada».