'Málaga a trazos': Ciudad insomne

Hay rumores que cuentan que hubo malagueños que pudieron conciliar el sueño en la madrugada del sábado pasado, 20 de febrero. Se habla incluso de alguno que pudo dormir toda la noche de un tirón. Así que haberlos, haylos. Aunque yo todavía no me he topado con ninguno, pues cada uno de mis conciudadanos tiene una historia que contar de la noche de la gran tromba.

Lo que sí es seguro es que entre los durmientes no se contaban bomberos, policías u otros miembros de los servicios de emergencia. Más desapercibida ha pasado la labor de las empresas de desatoros, cuyas actuaciones se han multiplicado durante estos días pasados. Como ésta de calle Lagunillas, sin ir más lejos.

Hoy vuelve a lucir el sol.