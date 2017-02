Los empresarios sobre el cierre de terrazas: «Nos prometieron negociar y no ha sido así»

La decisión tomada por el área de Vía Pública del Ayuntamiento de Málaga de retirar las terrazas de las calles Santa María, Molina Lario, Císter y Duque de la Victoria ha sido un jarro de agua fría para los empresarios y empleados de los 70 negocios afectados, que consideran que ha faltado diálogo por parte municipal para buscar soluciones. La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos), que preside Jesús Sánchez, trata de arreglar el asunto y ha presentado dos propuestas concretas para las calles Molina Lario y Santa María, como reconoció a este periódico la concejala de VíaPública, María del Mar Martín Rojo, que dijo que las iniciativas de Mahos se están valorando en aras de encontrar un equilibrio y precisó que los propietarios de los establecimientos fueron avisados hace meses de que no se les iba a renovar la licencia para montar terrazas este año. «No pueden decir que no lo sabían, porque se les anunció con mucha antelación», significó Martín Rojo, que ve complicado encontrar alternativas para situar terrazas en Císter y Duque de la Victoria.

Hay que sentarse con el Ayuntamiento a negociar y buscar soluciones a esta situación», Willie Orellana. Propietario de Uvedoble Esto es un sinsentido; no se puede culpar de todo a las terrazas;hay otras cosas que regular también», Antonio Medina. Propietario de Los Hidalgo Las condiciones de la calle Santa María no han cambiado y no estamos haciendo nada ilegal», Sergio Moreno. Copropietario de El Último Mono

Motivos de seguridad, garantizar el paso de los vehículos de emergencia y facilitar un mejor tránsito de los peatones son las causas esgrimidas para la retirada de las mesas y sillas tras la no renovación de las licencias. Incumplir esa orden supondría sanciones de hasta 3.000 euros.

Ayer, entre las dos menos cuarto y las tres de la tarde, horario que coincide con el del tapeo y el almuerzo, la ausencia de terrazas en las cuatro calles citadas se dejaba notar en los locales, que tenían menos clientela de lo habitual un viernes. Los empresarios aseguran que, si no se alcanza pronto un acuerdo con el Ayuntamiento para poner en marcha opciones satisfactorias, sufrirán importantes pérdidas económicas y que tendrán que prescindir de personal. De hecho, ya hay negocios que han reducido el número de empleados, sobre todo los que acudían de refuerzo en fin de semana, que es cuando hay una mayor afluencia de clientes.

«Hoy (por ayer) voy a dejar de facturar unos 1.300 euros al no disponer de las cuatro meses que montaba en la puerta del local», explicó a este periódico el propietario de Uvedoble taberna, Willie Orellana, situada en la calle Císter. «Es necesario que nos sentemos con el Ayuntamiento y negociemos soluciones. Teníamos previstas movilizaciones y las paramos porque desde el Ayuntamiento nos lo pidieron y nos dijeron que íbamos a hablar, pero ahora nos encontramos con esto», señaló Orellana. Este empresario manifestó que él también es vecino y que comprende que hay que regular la situación, pero sin que «paguen justos por pecadores».

«Nuestros principales clientes son extranjeros. Lo que buscan es sentarse en la terraza y disfrutar del sol. Con el día tan bueno que hace hoy, no quieren entrar dentro del local y se van a otro establecimiento en el que puedan estar en la calle», contó Sandra Galiano, empleada de Sherlock Holmes, local de la calle Molina Lario.

El propietario de Los Hidalgos, Antonio Medina, negocio hostelero ubicado en la calle Duque de la Victoria, defendió que «no se puede culpar de todo a las terrazas. Eso es un sinsentido. Hay que regular también muchas otras cosas». El empresario recalcó que es preciso tener muy en cuenta al turismo, porque es lo que da de comer a muchas familias.

Sergio Moreno, copropietario de El Último Mono, establecimiento sito en la calle Santa María, esquina a la de Sánchez Pastor, precisó que su local no ha cometido ninguna ilegalidad e indicó que lo que hay por parte del Ayuntamiento es una propuesta de resolución, no una resolución firme. Moreno añadió que las condiciones de la calle Santa María no han cambiado respecto a 2013 o 2104. El bar ha tenido que retirar tres mesas de la calle Santa María, pero puede mantener las de Sánchez Pastor. «Nos sentimos presionados; la medida del Ayuntamiento afecta a nuestra imagen y recorta los ingresos. Esperamos que se encuentre una solución en pocos días», subrayó Sergio Moreno.