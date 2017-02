Vía rápida en el Mayorazgo

La calle Del Mayoral comunica el Mayorazgo con Parque Clavero y algunos vecinos se vienen quejando desde hace tiempo de que los vehículos que circulan por allí lo hacen a una velocidad excesiva. Esta calle tiene una pronunciada pendiente si se desciende desde Parque Clavero hacia el Mayorazgo, por lo que no es difícil que los coches tomen más velocidad de la que cuenta. Ya en septiembre pasado un colectivo vecinal dirigió un escrito al concejal del Distrito 2 y a las ediles de Movilidad y Accesibilidad, respectivamente, dando cuenta de esta situación, pero hasta el momento no se ha tomado ninguna medida. «Hemos denunciado la velocidad que llevan los vehículos cuando pasan por esta calle y solicitado una solución para disminuirla, porque solo con las señales no se consigue, pero no se ha adoptado ninguna medida», asegura Antonio Pérez. Según indica, en el escrito remitido a los responsables municipales advertían que ya se había producido algún accidente a consecuencia del exceso de velocidad. Explicaban entonces que la velocidad con la que aparecen los vehículos en la parte alta de la calle tras salir de una curva, hacía peligrar la integridad de las personas que se atrevían a cruzar por un paso de peatones que existía metros más abajo.

Además también incidían en la dificultad de movilidad que tienen las personas que o bien van en sillas de rueda o llevan carritos de niños, por el estado de las aceras. Y ello porque en el caso de la situada más próxima al arroyo apenas deja espacio para los peatones, debido a los árboles plantados, mientras que la otra, debido a las condiciones del terrero, que la hacían parecer más bien «un tobogán pero con un barranco al final porque a la altura de la Finca La Albahaca, la acera se interrumpe para permitir el paso de acceso a los vehículos» a dicha finca.

Unas reclamaciones que hasta el momento aseguran no han encontrado eco en los responsables municipales, por lo que reclaman la adopción de algún tipo de medidas de calmado del tráfico por un lugar por donde aseguran es habitual el paso de jóvenes estudiantes que acuden a los colegios situados por aquella zona.

Tresillo en la calle.

Mármoles. La insostenible situación de un viejo tresillo

Detrás del Hotel Málaga Centro de la calle Mármoles está la calle Padre Miguel Sánchez. Apoyado junto a un poste de luz del que cuelga una maraña de cables se podía ver ayer el tresillo que aparece en la fotografía inferior, a punto de caer y ocupando toda la acera. Una situación ‘insostenible’ que sorprendería a quien lo viera, incluidos los clientes de ese establecimiento hotelero de 4 estrellas, entre los que se encuentran numerosos turistas, como apunta Javier Bueno, un ciudadano que denunció días atrás que en la cercana calle Feijoo, unas bolsas de basuras y restos de escombros que había depositados a la altura del número 11 de dicha calle han permanecido allí casi tres meses, pese a que avisó reiteradamente al 900 900 000 para que fueran a retirarlos.