El Defensor del Pueblo se alía con los interinos y pide que se retrasen las oposiciones a profesores de Música

Los opositores andaluces siguen tan pendientes de las noticias como de sus temarios. Y la indefinición y dudas que hay alrededor de este proceso selectivo no les permite centrarse en los estudios. Hace unos días SUR recogía la petición de los interinos de Música para que se retrasen los exámenes, ya que siendo Andalucía la única comunidad que tiene previsto celebrarlos, temen un importante ‘efecto llamada’ a opositores de todo el país. Ayer, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, anunció el inicio de una actuación de oficio ante la Consejería de Educación al objeto de que se adopten cuantas medidas sean necesarias en orden a que la convocatoria de las oposiciones para profesores de Música y Artes Escénicas se realicen en 2018, simultáneamente con el resto de comunidades autónomas y, coincidentes, como es habitual, con las oposiciones de Secundaria. Considera el Defensor del Pueblo que la convocatoria «puede perjudicar a todos los aspirantes a una plaza, andaluces o no, viendo reducidas sus posibilidades, en particular al actual funcionariado interino de la Junta de Andalucía, condenados a una mayor inestabilidad laboral, cuando no directamente al desempleo, toda vez que el proceso selectivo afectaría al estado de situación de las bolsas de interinidades de los profesores de Música y Artes Escénicas al reconocerse los servicios prestados en otras administraciones una vez se incorporen a las respectivas bolsas».

Murcia y Extremadura

Andalucía está cada vez más aislada en su intención de seguir adelante con la convocatoria de oposiciones. Todas las han anulado o retrasado a 2018. Atienden la advertencia realizada desde el Ministerio de Hacienda, que anuncia la impugnación de las plazas de empleo público que se convoquen sin que estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Aún así, la presidenta, Susana Díaz, insistió ayer, en declaraciones a Canal Sur, que se convocarán: «No vamos a permitir que nadie utilice ni a los servicios públicos ni a Andalucía ni a la oferta pública de empleo como rehenes», dijo. Por su parte, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quiso enviar un mensaje de tranquilidad a los opositores: «Vamos a encontrar una solución», dijo.