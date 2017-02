«Los niños quieren estar en la escuela todo el día porque la calle está muy mal»

Su nombre es Patricio Larrosa Martos (Huéneja, 1960), aunque es más conocido como Padre Patricio. Lleva dos décadas y media ayudando a los niños y jóvenes hondureños a formarse y huir de la violencia. Después de ordenarse sacerdote y estudiar Teología en la Facultad de Cartuja de Granada, se fue a Honduras en 1992 con la idea de estar sólo tres años, pero ya van 25 y ni pensamiento de regresar. Creó la Asociación Colaboración y Esfuerzo (ACOES), que ha centrado su labor en ofrecer educación a los jóvenes. Está convencido de que la única forma de acabar con la pobreza y las desigualdades en Honduras es la educación. Desde hace dos años, el propio gobierno hondureño colabora con Acoes otorgándole una ayuda económica para desarrollar su labor. Recientemente, la Embajada de España en el país ha propuesto a la ONG como candidata a los Premios Princesa de Asturias en la categoría de Cooperación.

¿Qué le ha llevado a quedarse media vida en Honduras?

Me fui con la intención de estar sólo tres años, pero me encontré con gente que quería ayudar para mejorar la vida de sus vecinos. Empecé con un niño de 11 años que quería estudiar y ayudar a otros. Hoy ese muchacho ha terminado la universidad, está trabajando y gana para su familia. Después algunos voluntarios que fueron a participar en el proyecto al regresar han continuado ayudando, y hoy contamos con 22 grupos organizados en España, Francia, Canadá y Estados Unidos que nos prestan apoyo y ayuda para dar educación y formación a niños que no tienen oportunidades.

LAS CLAVES Creó la ONG después de llegar a Honduras en 1992 junto a niños y jóvenes de 11 y 12 años La asociación Colaboración y Esfuerzo centra su trabajo en ofrecer educación a niños y jóvenes 42 proyectos: cuatro son escuelas, 16 guarderías, 11 casas para estudiantes, 30 grupos de maestros en aldeas remotas ACOES cuenta con el apoyo de 22 grupos organizados en España, Francia, Canadá y Estados Unidos

¿Cómo y por qué decidió irse de misionero a Honduras y no a otro destino?

Me dijeron que era uno de los países más pobres de América latina y que la Iglesia tenía pocos sacerdotes allí. Fue por elección propia. El obispo me dio la oportunidad de poder servir y colaborar y opté por irme a Honduras. Mi idea era volverme después de un tiempo breve, tres años, pero al ver a tanta gente con ganas de ayudar y que la ayuda hace tanto bien, sigo allí.

Honduras es uno de los países con más índice de violencia, ¿no le importó?

Es cierto que hay violencia, pero también es cierto que hay mucha buena gente. Hay violencia porque existe mucha desigualdad y hay muchas personas que se quedan excluidas de la sociedad. Tiene que buscar los medios de poder sobrevivir y a veces cogen el camino de la violencia. Sin embargo, hay personas muy buenas.

¿Hasta dónde esa violencia dificulta su labor?

Trabajamos en los lugares donde ellos viven y están y se alegran de que podamos ayudar a sus hijos a estudiar y a prepararse. Podemos decir que nos respetan.

¿Quiere decir que tienen un pacto tácito de buena convivencia con las bandas?

Sí. Aunque siempre hay que estar atentos porque no es fácil. En nuestro caso los proyectos en los que estamos los están respetando.

¿Cuándo decidió crear la Asociación Colaboración y Esfuerzo?

No fue de inmediato. Al principio ayudábamos sin mas, pero una institución nos pidió estar organizados, tener una personalidad jurídica y nos obligaron a crear la ONG y ha sido una buena herramienta para organizar la ayuda, tener acceso a las administraciones públicas y conseguir recursos para ayudar a Honduras.

¿Por qué centran su labor en la educación?

Descubrimos que un problema grave que tenían los niños es que no podían estudiar. Se les hacia muy difícil terminar sus estudios. Pensamos que no hay desarrollo si no hay educación. Por eso apostamos por la educación, no sólo titulación, sino educación en un sentido más amplia, el de que las personas aprendan a ayudar a los demás. Se les ayuda a formarse y prepararse, pero ayudando ellos también. Los jóvenes y niños que se benefician deben ayudar a otros. Hay un horario para que los mayores den clases de refuerzo de lectura a los más pequeños. Hay una hora de voluntariado obligatorio para todos.

¿Voluntariado obligatorio?

Sí. Pero tenemos niños que voluntariamente se vienen a la escuela a ayudar en algunas tareas. Allí los niños quieren estar en la escuela. Para ellos es un privilegio estar en la escuela todo el día, porque la calle está muy mal.

¿Es un espacio en el que se sienten seguros?

Sí. Es un espacio de juegos, de comida, de ocio, para practicar deporte. Los defendemos del maltrato infantil que hay incluso en las casas. En la escuela están felices. No quieren que llegue las vacaciones nunca. Quieren que la escuela dure siempre y estar siempre en ella e intentamos alargarla lo máximo que podemos.

¿Desarrollan su labor en todo el país?

En muchos lugares. Tenemos 42 proyectos en marcha, 16 son guarderías, cuatro son escuelas, 11 son casas para estudiantes, tenemos 30 grupos de maestros en casas, en aldeas y zonas rurales remotas, y niños apadrinados también en unas 70 aldeas. Siempre buscamos los lugares donde es más difícil que llegue la ayuda y el apoyo. Tenemos jóvenes que quieren desarrollar proyectos de colaboración en sus comunidades y les ayudamos a hacerlo.

¿Sus servicios son gratuitos?

Sí. Buscamos los recursos necesarios para que sean completamente gratuitos, pero seleccionamos a los niños con más problemas y dificultades. Es privado, no es público, para beneficiar a los más necesitados. Les pedimos que participen, que no falten a clase y que aprueben. Si no estudian les damos un año de descanso y al año siguiente lo incorporamos de nuevo, para que lo valoren, porque hay muchos menores que quieren esa oportunidad. Por eso los que están deben hacer el esfuerzo de estudiar y prepararse. Tenemos un porcentaje altísimo de niños que no falta un sólo día y profesores también.

¿Ha cambiado la sociedad hondureña gracias a la labor que realiza ACOES?

Los jóvenes que han estado con nosotros tiempo trabajan y viven, les ha cambiado su vida. Pueden ayudar a sus familias, consiguen sus sueldos, trabajan en empresas e instituciones, porque al que estudia le va mejor en la vida. No es que sea perfecto, pero tienen muchas más oportunidades.

¿Qué papel juega Málaga en el trabajo que desarrollan?

Málaga tiene un grupo en Fuengirola, que también está en la capital y otros pueblos de la provincia, Cooperación Honduras, que desde 24 años está colaborando con este país y con ACOES Honduras. Desde aquí se envían cuatro contenedores cada año de ayuda humanitaria y apoyan a 1.200 niños en el estudio. También ha establecido contactos con la Universidad de Málaga y profesores y estudiantes están realizando prácticas con nosotros allí. Ello ha motivado también a la Universidad Autónoma de Honduras a colaborar. Es un trabajo muy bueno el que se hace desde Málaga.

La embajada de España en Honduras ha propuesto a su ONG para los Premios Princesa de Asturias de la Concordia, ¿se lo esperaba?

El embajador Miguel Albero lo ha propuesto. Es un reconocimiento para todos los colaboradores con nuestro proyecto, muchas personas que trabajan desinteresadamente para mejorar la vida de las personas en Honduras. Creo que sería muy bueno, nos animaría más. De Honduras siempre salen las noticias negativas, pero hay muchísimas personas excelentes y necesitan que se les de oportunidades de participar y de mejorar. Los voluntarios que van, regresan. Y todas esas gentes merecen el premio, claro que si. A lo mejor nos lo dan.

¿Se ha planteado regresar a España?

No. Me siento muy bien y quiere seguir. Además siempre vengo para agradecer la ayuda que nos prestan desde España.