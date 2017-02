Caen tres pinos sobre una casa

La fuerte lluvia que descargó sobre la ciudad el sábado por la noche provocó la caída de varios pinos sobre una vivienda en la calle Matagallo, a escasos metros de donde se produjo el gran socavón de la calle Flamencos, en la urbanización Cerrado de Calderón. La intensa lluvia registrada esa madrugada socavó la base de uno de los pinos de la ladera que hay junto a las viviendas de los número 18 y 20 de la calle Matagallo. A consecuencia de ello el árbol cayó y provocó un efecto dominó que produjo el desplome de otros dos árboles al caer unos sobre otros. Uno de los ejemplares, de considerable envergadura, quedó apoyado sobre la cornisa de la vivienda de Javier Reyes Gutiérrez, sin que por fortuna se produjeran daños personales, aunque los materiales están aún por evaluar y se conocerán cuando se retiren los árboles derribados a consecuencia del temporal. «Nos dimos cuenta a la mañana siguiente, al salir al patio, que ha quedado con el suelo levantado y con los pinos caídos cruzados», señala este vecino con el miedo todavía metido en el cuerpo, y que da gracias a que el gran árbol que se abalanzó sobre su vivienda «quedó apoyado en la cornisa, porque podría haberse metido en la casa». En un primer momento los vecinos llamaron a los bomberos, y tras una inspección de técnicos de Parques y Jardines, la empresa Fomento Construcciones y Contrata le ha comunicado a los vecinos que la semana próxima acudirán a la finca para retirar los árboles.

Con todo, Javier Reyes advierte del peligro que suponen muchos de los pinos existentes en esa ladera que da a la parte trasera de las viviendas de la finca, y señala que hace unos meses advirtieron de la posibilidad de que algunos de los árboles pudieran caerse. «Ya en diciembre avisamos de que en cualquier momento podía ocurrir esto, porque esa arboleda no tiene ningún tipo de mantenimiento y las raíces de los pinos están muy desprotegidas y con el peso los árboles acaban cayendo», asegura. «De hecho hay varios que están ya con las raíces al aire y que están apoyados sobre otros y pueden terminar cayendo sobre las viviendas», indica. Por eso, los vecinos de esta comunidad de la calle Matagallo esperan que se solucione de una vez este problema.

Árbol podado. / Luis Valero.

Parque Litoral. Poda de unos árboles

En Parque Litoral se han podado unos árboles y Luis Valero considera que la poda ha sido «salvaje». «Acabo de mudarme a Málaga al barrio de Parque Litoral. No me considero un ecologista, pero lo que han hecho con algunos árboles de la zona es una salvajada», dice. «En las calles Alicia de Larrocha y Villanueva de Algaidas han cortado a la altura del final del tronco unos árboles que estaban más sanos que una lechuga sin que consiga entender el motivo de esta tala». «Al parecer, a pesar de que los árboles están en la vía pública, ha sido una empresa contratada por la mancomunidad de la zona de Parque Litoral la que ha hecho esta barbaridad. Espero que el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga tome cartas en el asunto y sancione estas conductas, no ya por castigar al que haya hecho esto, sino para que no se repita». Medio Ambiente estudiará el caso.