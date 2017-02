El avión no tripulado, gran ausente en la vigilancia marítima de fronteras

La segregación del espacio aéreo y la ausencia de libre circulación ha dejado, de momento, fuera del proyecto ClosEye, dirigido a incorporar a los sistemas de vigilancia de las fronteras marítimas soluciones innovadoras, la aplicación de tecnologías como los aviones no tripulados. Al menos, así quedó de relieve ayer en el acto de clausura de este proyecto europeo, coordinado y liderado por la Guardia Civil y que ha contado con un presupuesto cercano a los 12.250.000 euros, de los que 9.200.000 euros han sido aportados por la UE, aún cuando su utilización era uno de los objetivos iniciales. Ello no significa que no puedan hacerlo en un futuro.

En cambio, sí ha servido para mejorar las capacidades de vigilancia de otros medios disponibles, como barcos y aviones, que actualmente se encargan de vigilar las fronteras marítimas, así como la coordinación e interconexión multinacional. Así, el proyecto ha servido para mejorar el sistema de radar de apertura sintética de avión de la Guardia Civil, que con un nuevo módulo, para casos de intensa niebla que impiden ver el mar, y que permite obtener una imagen de embarcaciones sospechosas e incluso ofrecen datos sobre sus dimensiones, permitiendo anticiparse a cualquier tipo de amenaza.

La iniciativa, que se inició en abril de 2013 y que se ha desarrollado durante los últimos 47 meses, ha permitido, según el comandante de la Guardia Civil, Igor de la Casa, adscrito la Jefatura Fiscal y de Fronteras y responsable de 'Closeye' en el mar de Alborán, desarrollar cuatro soluciones en dos escenarios distintos: el Mediterráneo central y el mar de Alborán, donde ya está operativa una de ellas con excelentes resultados.

De la Casa indicó tras la clausura del proyecto, que tuvo lugar ayer en Málaga por parte del director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, que se ha buscado implementar todos los medios de vigilancia, incluyendo los de otros países, porque «las operaciones son multinacionales», agilizando la transmisión de información «y que se pueda ganar tiempo ante cualquier amenaza». Según señaló, las soluciones propuestas «permiten a los barcos y aviones tener más capacidad de detección en alta mar y así tener una alerta temprana y poder hacer rescates o interceptaciones en función de la amenaza que se detecte». En el caso del mar de Alborán, donde se han desplegado medios de Guardia Civil, de los guardacostas islandeses y de la Guardia Nacional Republicana italiana, todo ello «unido bajo una comunidad de usuarios» y estando «interconectados», las soluciones «ha tenido tan buenos resultados que está operando y funcionando», dijo De la Casa.

Holgado destacó el resultado «satisfactorio» del proyecto 'Closeye'. Según dijo, «ha conseguido los fines buscados». Asimismo aseguró que para el instituto armado «el esfuerzo realizado confirma el permanente compromiso con la protección y gestión de la frontera sur de Europa».

En el proyecto ClosEye ha participado también la Guardia Nacional Republicana Portuguesa, la Marina Militar Italiana, la Agencia Espacial Italiana, el Centro Europeo de Satélites y la consultora Isdefe, así como empresas privadas que ha desarrollado algunas de las soluciones como Airbus Defence & Space.