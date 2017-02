Unos 300 militantes acuden al acto en Málaga de apoyo a Pedro Sánchez

Unos 300 militantes del PSOE de Málaga han participado esta tarde en el primer gran acto en la provincia de apoyo a Pedro Sánchez en su carrera hacia la secretaría general de los socialistas españoles en las primaria del próximo mayo. Los asistentes han llenado la sala de conciertos Cochera Cabaret de la capital para escuchar a los diputados 'sanchistas' Mari Luz Martínez, José Luis Ábalos y Zaida Cantera, que han presentado el proyecto político de Sánchez, y al portavoz de la Plataforma de Apoyo a Pedro Sánchez en Málaga, Ignacio López.

La mayoría de los asistentes han sido militantes de base de agrupaciones de la capital y de la provincia, ha habido antiguos altos cargos como el exsubdelegado del Gobierno Hilario López Luna, el que fuera delegado de la Junta, José Luis Marcos, el expresidente de la Diputación José María Ruiz Povedano, el exportavoz en el Ayuntamiento de la capital Rafael Fuentes, y actuales responsables públicos como los alcaldes de Cártama, Jorge Gallardo -que además es miembro de la ejecutiva provincial que lidera Miguel Ángel Heredia, donde ocupa el cargo de secretario de Ciudades- y de Macharaviaya, Antonio Campos, así como secretarios generales de las agrupaciones de Fuengirola, Javier García León, Arenas, Basilia Pareja, o Moclinejo, Antonio López.

En el encuentro, los intervinientes han defendido la necesidad de que el PSOE de “un giro a la izquierda” y se presente como un partido alternativo “a las políticas de derecha” del PP y ante las declaraciones de dirigentes autonómicos como Javier Lambán que acusaron a Pedro Sánchez de un giro “rojo y radical” los cuatro intervinientes han asegurado que se sienten “orgullosos de ser rojo”.

Mari Luz Martínez, diputada por Palencia, ha subrayado que Pedro Sánchez tiene un proyecto “para revitalizar la socialdemocracia” y que para que el PSOE vuelva al Gobierno “es necesario recuperar la credibilidad”. “Debemos luchar por un PSOE de izquierdas. No somos un partido de centro”, ha remarcado.

El diputado por Valencia José Luis Ábalos ha censurado que haya “intimidación y amenaza” a la militancia por posicionarse del lado de Sánchez y ha reivindicado la necesidad de que el PSOE construya un proyecto “autónomo” que no sea marcado por ningún otro tipo de poder externo a la organización socialista.

Zaida Cantera, que se bajó del escenario para estar más cerca de la militancia, ha dicho que el reto es recuperar a los socialistas desencantados y a los hijos de éstos que hoy votan a Podemos y que para ello el PSOE “no puede ser la muleta” del PP.

Ignacio López, militante de El Palo, ha abierto el acto defendiendo que Pedro Sánchez tiene “honestidad y credibilidad” y que el anuncio de su candidatura ha provocado que las bases hayan pasado “de la indignación que provocó su derrocamiento a la ilusión”. Además, ha pedido a la gestora y a la dirección del partido en Málaga que garantice “la libertad en el voto en las primarias y la igualdad de los candidatos”.

El acto se ha abierto con los asistentes coreando 'gestora, dimisión' y 'no es no' -la frase usada y reiterada por Pedro Sánchez para no abstenerse en la investidura de Rajoy-.