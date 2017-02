Profesores y estudiantes reclaman que el francés 'vuelva' a la selectividad

Profesores y alumnos de Francés se han movilizado al conocer que esta materia no serán objeto de examen en la prueba de acceso a la Universidad. La Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés se ha dirigido al ministro para pedirle «un esfuerzo por parte de todos» para que el impacto de la nueva selectividad «sea el mínimo en el alumnado». Por esto, entiende que, como en años anteriores, «los estudiantes deberían tener la posibilidad de escoger entre alemán, francés, inglés, italiano o portugués, independientemente de la primera lengua extranjera». Apelan desde la asociación al «respeto a las reglas de juego» de años anteriores, «más aún ante la situación un tanto 'caótica' en que se está desenvolviendo este segundo curso de Bachillerato.

Los estudiantes, por su parte, se han movilizado en las redes sociales. Con la etiqueta #quieroexaminarmedefrances están reclamando esta libertad de elección, en una acción coordinada a lo largo de la tarde con el objetivo de que esta hastag llegue a trending topic en Twitter. Señalan, por ejemplo, que no es comprensible que la Consejería de Educación fomente el plurilingüismo y ahora los estudiantes no puedan examinarse en selectividad. “El inglés no es el único idioma que existe”, “Si estudiamos francés, ¿por qué no podemos examinarnos de francés en la nueva selectividad?”, se pregunta una alumna y otra justifica su petición en que “no a todos se nos da bien la misma asignatura”.

Como publicó SUR, los estudiantes solo se podrán examinar en selectividad del primer idioma extranjero cursado, y no tendrán libertad de elección, como hasta ahora, respecto a otros idiomas. Esta libertad de elección, entienden los profesores, «permitirá al alumnado la mejora de sus resultados, puesto que podrán escoger la lengua extranjera en la que disponen de una mayor competencia, respetando siempre la libertad de elección y el principio de equidad».

