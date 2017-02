El pleno da luz verde a que los ciudadanos que no obtuvieron plusvalías por la venta de un inmueble reclamen la cantidad

Una de cal y otra de arena en el intenso debate de esta mañana en el pleno municipal sobre el asunto de las plusvalías, que llevaba al orden del día el grupo Ciudadanos. Llegaba el asunto a la sala de plenos a raíz de una sentencia reciente del TC por la cual se dicta que no se aplique la plusvalía municipal en el caso en que no haya habido beneficios en la venta de un inmueble. En este escenario, las posturas de los grupos han dejado un titular que no deja de tener su importancia, ya que ha salido adelante por 27 votos a favor y 3 abstenciones que se inste al equipo de gobierno “a que de forma urgente disponga, a través del procedimiento establecido para ello, medios materiales y humanos mediante los cuales los contribuyentes que no hayan obtenido plusvalías con la transmisión de inmuebles sitos en Málaga puedan reclamar las cantidades satisfechas en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los cuatro últimos ejercicios fiscales”. Es decir, que se deja la puerta abierta a que se articulen los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan reclamar esas cantidades.

Además de este punto, también ha salido adelante que se realice un estudio que prevea las consecuencias económicas para las arcas municipales en el caso en que bonificara el 95% de la cuota íntegra del impuesto de plusvalía municipal en caso de transmisiones mortis causa paterno filiales.

Sin embargo, el camino para estas reclamaciones a corto y a medio plazo no está del todo despejado, ya que el pleno ha bloqueado, con los votos en contra del PP, PSOE y Málaga Ahora (sólo han votado a favor Málaga para la gente, Ciudadanos y Juanjo Espinosa), la posibilidad de que se deje de aplicar el impuesto de plusvalía en su regulación actual. Es decir, que mientras que la ley siga en esos términos y no se declare ilegal el sistema actual de recaudación de este impuesto en el caso de que no haya beneficio, el impuesto se seguirá pagando como se ha hecho hasta ahora.

Tal y como se preveía, el debate ha estado a la altura de lo que se esperaba por la actualidad del dictamen reciente del TC. En este sentido, el viceportavoz de Ciudadanos Alejandro Carballo ha defendido su moción en los mismos términos en los que ha sido presentada y no ha aceptado ninguna de las enmiendas que proponían PP, PSOE y Málaga Ahora. En esencia, estos grupos han recordado al partido naranja que “el pleno no puede exonerar a los ciudadanos del cumplimiento de una ley que por el momento no ha sido declarada inconstitucional”, en palabras del concejal de Economía y portavoz popular, Carlos Conde. El edil no ha ahorrado críticas a la moción de Ciudadanos, que ha tildado de “incongruente” y “falta de rigor”; y ha llegado incluso a considerar la actitud del partido naranja de “populista pues anima a los ciudadanos a incumplir la ley”.

En la misma línea, la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, ha añadido al catálogo de críticas a la moción la de “oportunista” y ha recordado a Carballo y los suyos “que hay que pensar en términos municipalistas y ver de dónde se va a obtener el dinero en el caso de que haya que devolver las cantidades, ya que los Ayuntamientos no pueden perder financiación”. Por su parte, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, se ha mostrado a favor de que se articule el impuesto “en función del valor real de la casa y no del valor catastral”, pero a su vez ha mostrado sus dudas a “que se puedan reclamar las cantidades hasta que no haya una sentencia firme”. En su turno de palabra, Carballo ha insistido en que la propuesta que Ciudadanos ha llevado a todos los ayuntamientos en los que tienen representación “es viable” y se ha defendido de las críticas poniendo como ejemplos los ayuntamientos de Salamanca y Córdoba, “donde el PP apoya esta medida”.

Inundaciones

Las misma tensión ha tenido, por otra parte, la discusión de las mociones urgentes que presentaban el PP y PSOE sobre la puesta en marcha de las medidas necesarias para evitar los efectos de trombas como las del pasado domingo en la capital. En un debate eterno que se ha prolongado durante casi hora y media, los grupos han llegado a un acuerdo sobre las iniciativas que presentaban tanto el equipo de gobierno como el principal partido de la oposición, no sin antes protagonizar el ya clásico enfrentamiento por el tema de las competencias. Así, mientras que para los socialistas el grueso de las medidas que ha presentado el PP son “competencia del Ayuntamiento”, el acalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido en que la Junta es la responsable de que “no se hayan hecho muchas de las obras necesarias para Málaga” y ha recordado en este sentido que el Ayuntamiento tuvo que librar 60 millones de euros en la compra de Arraijanal “para que el PGOU de 2009 recibiera el visto bueno de la Junta”.

En el amplio paquete de medidas propuestas en este apartado, ha salido adelante el plan de 27 proyectos que propone el Ayuntamiento por valor de 42.3 millones de euros y que incluye el estudio sobre el arroyo de La Caleta y los planes básicos de la margen derecha e izquierda del Guadalmedina. Sin embargo, el PP ha tenido que hacer una enmienda en el punto en el que proponía hacer uso del canon de depuración de la Junta en el recibo de Emasa para estas obras, y circunscribirlo sólo a las actuaciones “que tengan que ver directamente con la depuración”.