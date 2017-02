Inundaciones y plusvalías elevarán hoy el tono en el pleno municipal

Los efectos de la tromba de agua que cayó en la madrugada del domingo en la zona Este de la capital han llegado hasta el pleno ordinario del Ayuntamiento de Málaga justo cuando el orden del día cambia de nuevo su extensión y vuelve a concentrarse en una jornada en lugar de dos, como venía ocurriendo desde que comenzara la legislatura. Pero no parece que el hecho de que se concentre la discusión en un día vaya a restar ni un minuto de debate sobre este asunto recurrente de las lluvias y sus efectos, sobre todo porque tanto el PP como el PSOE dedicarán sus mociones urgentes a esta materia. Así lo avanzaron ayer durante las comparecencias previas tanto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, como la portavoz socialista, María del Carmen Moreno, cada uno con un paquete de medidas que a su juicio podrían contribuir a paliar este tipo de desastres pero con el debate de fondo de las competencias que tienen uno –municipal– y otro –de parte del PSOE, el gobierno regional– en la gestión de estos problemas.

En este escenario, el equipo de gobierno presentará hoy un conjunto de 27 actuaciones por valor de 42,3 millones de euros en distintos puntos de la capital para terminar «con estos puntos débiles», matizó el alcalde, quien avanzó que todos estos proyectos «ya están redactados». Entre otros destaca el estudio municipal complementario de soluciones en el arroyo La Caleta (13,4 millones de euros) o los planes director tanto en la margen derecha como en la izquierda del Guadalmedina (12 millones de euros entre los dos). Con una ejecución «a corto o a medio plazo», el primer edil también planteó en su intervención el problema de la financiación de estas obras y se remontó al año 2009 y a la demora de dos años en la aprobación del PGOU por parte de la Junta, que terminó con la adquisición, por parte del consistorio, de Arraijanal, «que nos ha costado 60 millones de euros pagados en aprovechamientos y que ya no tenemos para hacer cosas como estas».

De la Torre se mostró muy crítico también con el gobierno regional al hilo de un convenio firmado en 2004 con la Confederación Hidrográfica del Sur para actuar en los arroyos «pero que quedó enterrado en papeles» cuando la competencia del agua quedó en manos del gobierno regional. En este sentido, el regidor propone ahora que los costes de estas obras sean asumidos por la Junta y el Estado a través de fondos propios o europeos y con la participación correspondiente del Ayuntamiento. En su moción, De la Torre pide incluso al gobierno regional que en caso de no contar con fondos propios autorice al Consistorio, durante un tiempo concreto, «el uso finalista de parte del canon autonómico incorporado al recibo de Emasa», y que el regidor estimó en unos tres millones de euros.

«Con esto queremos transmitir a los malagueños la tranquilidad de que, al menos, nos preocupamos, que esto no se hace en dos días pero que buscamos con imaginación los recursos para dar respuesta (a estos problemas) y que estamos dispuestos a ejecutarlos», zanjó De la Torre.

De otro lado, la portavoz socialista tampoco ahorró críticas a la gestión de las inundaciones por parte del equipo municipal, ya que –dijo– «desde que gobierna en Málaga el señor De la Torre ya hemos sufrido muchas inundaciones, pero sin embargo el dinero en obras se ha gastado para la ciudad de escaparate». Es decir, «para el embellecimiento de la ciudad, que da más imagen que gastar ese dinero en el subsuelo y arreglar los problemas». Tras la denuncia socialista, que promete generar hoy un agrio debate en la sala de plenos, Moreno expuso los 14 puntos que a su juicio contribuirían a «dar una solución integral y definitiva» a los problemas de las inundaciones, entre ellas poner en marcha un gran corredor verde entre la Araña y la Sierra de Churriana con acciones de reforestación del suelo municipal.

El equipo de gobierno ya ha anunciado que votará en contra de devolver las cantidades de las plusvalías

Las riadas no serán, sin embargo, el único eje del debate entre los grupos, ya que en el orden del día también se ha incluido una moción urgente de Ciudadanos sobre la plusvalía municipal al hilo de una sentencia reciente del TC que ordena devolver las cantidades cobradas indebidamente en el caso de que en la venta de un inmueble no haya habido ganancias. Precisamente este es uno de los principales puntos de la moción que presenta el partido naranja: que el Ayuntamiento devuelva esas cantidades «ahora que los tribunales han hablado». Así lo admitía ayer el viceportavoz de la formación, Alejandro Carballo, que de paso justificaba así que el mes pasado su grupo votara en contra de una moción similar que presentaba el PSOE. «La diferencia es que antes no había sentencia y ahora sí», añadía el edil rechazando de pleno las críticas de los socialistas, que el día anterior habían tachado la iniciativa de «oportunista».

«Por ahora la ley está así»

En este capítulo el debate también está más que servido, habida cuenta de que el equipo de gobierno ya ha anunciado que votará en contra del punto que propone la devolución de las cantidades «porque por ahora la ley está así y hay que cumplirla», sostuvo el edil de Economía y portavoz popular, Carlos Conde, quien dejó sobre la mesa ese otro debate que surge en el caso de que haya que reintegrar ese dinero: «En el caso de que hubiera un cambio legislativo que supusiera una pérdida de ingresos del Ayuntamiento el Gobierno tendría que suplir esos fondos que le faltan al Consistorio». Por el momento, los populares se limitan a confirmar que están «estudiando el asunto» y el partido naranja está a la espera «de ver el resultado de la votación para tomar las medidas oportunas», según confirmó ayer a SUR el propio Carballo tras conocer la postura en contra del PP sobre ese punto concreto.